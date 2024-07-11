厲害！西拉雅風管處形象影片奪坎城世界影展兩大獎

西拉雅國家風景區管理處拍攝的「TOUCH SIRAYA,TOUCHING TAIWAN」影片傳出捷報，近日榮獲坎城世界影展最佳旅遊影片與AWPA國際攝錄大賽紀實類卓越獎，也推升了台灣及西拉雅國家風景區管理處在國際的知名度。

西拉雅風管處表示，上述喜訊是在上月28日及本月3日傳出，本次影片邀請知名女星大久保麻梨子及「三金得主」（金曲、金鐘、金馬獎）導演陳建騏，以不同旅遊視角合力打造此部影片，成功讓世界看到西拉雅之美，台灣獨特魅力所在。

西拉雅管理處處長徐振能說，獲雙影展殊榮更是肯定西拉雅的美景、物產與人文精神等特色，西拉雅國家風景區具有獨特的關子嶺泥漿溫泉、地質景觀、多座水庫、二寮低海拔日出聖地及曾獲選世界最美白河林初埤木棉花道等多樣性的觀光資源，希望吸引更多各地朋友實地感受，來場深度的旅行。

西拉雅管理處說，7月31日前，遊客到官田遊客中心欣賞「TOUCH SIRAYA，TOUCHING TAIWAN」影片和攝影展，與展內最喜歡的照片合照上傳至西拉雅臉書貼文留言，即有機會獲得拍立得相機，更多訊息可上西拉雅國家風景區管理處網站瀏覽（https://www.siraya-nsa.gov.tw）