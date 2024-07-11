厲害！西拉雅風管處形象影片奪坎城世界影展兩大獎

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
西拉雅國家風景區管理處拍攝的仙境西拉雅形象影片，在坎城世界影展獲兩大獎，圖為最佳旅遊影片獎項。圖 ／西拉雅風管處提供
西拉雅國家風景區管理處拍攝的仙境西拉雅形象影片，在坎城世界影展獲兩大獎，圖為最佳旅遊影片獎項。圖 ／西拉雅風管處提供

西拉雅國家風景區管理處拍攝的「TOUCH SIRAYA,TOUCHING TAIWAN」影片傳出捷報，近日榮獲坎城世界影展最佳旅遊影片與AWPA國際攝錄大賽紀實類卓越獎，也推升了台灣及西拉雅國家風景區管理處在國際的知名度。

西拉雅風管處表示，上述喜訊是在上月28日及本月3日傳出，本次影片邀請知名女星大久保麻梨子及「三金得主」（金曲、金鐘、金馬獎）導演陳建騏，以不同旅遊視角合力打造此部影片，成功讓世界看到西拉雅之美，台灣獨特魅力所在。

西拉雅管理處處長徐振能說，獲雙影展殊榮更是肯定西拉雅的美景、物產與人文精神等特色，西拉雅國家風景區具有獨特的關子嶺泥漿溫泉、地質景觀、多座水庫、二寮低海拔日出聖地及曾獲選世界最美白河林初埤木棉花道等多樣性的觀光資源，希望吸引更多各地朋友實地感受，來場深度的旅行。

西拉雅管理處說，7月31日前，遊客到官田遊客中心欣賞「TOUCH SIRAYA，TOUCHING TAIWAN」影片和攝影展，與展內最喜歡的照片合照上傳至西拉雅臉書貼文留言，即有機會獲得拍立得相機，更多訊息可上西拉雅國家風景區管理處網站瀏覽（https://www.siraya-nsa.gov.tw）

國家風景區 影片

延伸閱讀

亞洲日舞影展 台裔奧斯卡入圍導演王湘聖作品揭幕

紫斑蝶賞蝶季 台灣好行關子嶺線本月免費搭乘

勞動部2023勞動萬歲影片 入圍坎城創意獎

高雄「餐桌時光」影展 5經典美食電影談人生

相關新聞

台南柳營設儲能場第三度說明會 地方近200名鄉親堅持撤案

能源業者擬在台南柳營區設置綠能儲能場，今下午第三度開說明會，近200名鄉親綁上反對布條，業者簡報時，首度主動提及裝置容量...

厲害！西拉雅風管處形象影片奪坎城世界影展兩大獎

西拉雅國家風景區管理處拍攝的「TOUCH SIRAYA,TOUCHING TAIWAN」影片傳出捷報，近日榮獲坎城世界影...

百歲街舞團戴刺青袖套、土豪項鍊 航站快閃大跳熱舞

嘉義市幸福樂齡發展協會組成街舞團，在中正大學傳播系學生吳嘉政指導下，百歲街舞團學會新舞風，今天特地到嘉義航空站Cospl...

台南夏日音樂節將軍吼20日登場 6分鐘煙火首結合燈光秀

邁入第13年的台南夏日音樂節將軍吼，20日、21日連續2天將在將軍漁港熱鬧登場，邀集13組知名樂團、歌手熱力開唱，南市觀...

古坑「咖啡馬」路跑賽登場 有獎金又可獲世界冠軍咖啡

雲林縣古坑鄉以在地咖啡為主題將於10月氣溫較低的時期，舉辦「華山咖啡馬」山路馬拉松大賽，分5、10、21公里組，古坑鄉年...

嘉義縣民雄鄉舊靶場荒廢許久 未來擬打造全民運動園區

嘉義縣民雄鄉北斗村舊北勢子靶場荒廢許久，成衛生及治安死角，公所規畫新建全民運動園區，鄉民代表會臨時會今天下鄉考察，盼公所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。