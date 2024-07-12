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首例公辦都更周遭 嘉市新蛋黃區

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
中部鉅陞建築集團取得嘉義市東區吳鳳北路與民族路口9間老透天厝商業區土地，計畫蓋住商大樓。記者魯永明／攝影
中部鉅陞建築集團取得嘉義市東區吳鳳北路與民族路口9間老透天厝商業區土地，計畫蓋住商大樓。記者魯永明／攝影

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，帶動嘉義房市，中部鉅陞建築集團砸近4億元取得嘉市東區首例公辦都更周邊的吳鳳北路與民族路口、共9間透天厝商業區地，開發蓋現代化的住商大樓，房仲認為形成新的蛋黃區。

據了解，鉅陞取得的土地，地主為醫師，出租房子給店家，承租店家接到售地通知，上月底搬遷；該處鄰近鬧區文化路商圈，有in89影城大樓、東市場、民族國小、公辦都更地點等，是住商區人潮車潮，熱鬧滾滾。

市府地政處地價科說，依內政部實價登錄網站登載，鉅陞建築買賣實價登錄土地單價約每坪99.2萬元，全部397坪，含9間老屋，總價3億9470萬7900元，9間老屋83萬8450元，因交易地段商業區，每坪交易價99.2萬元，雖不是嘉市最高價，交易高價反映房市熱絡，看好嘉市工商潛力發展。

鉅陞取得土地隔著民族路的對面，就是嘉市首例公辦都更「民族國小西側公有土地第1期公辦都更」基地，市府與國城建設公司簽約，將興建4棟地上15層、地下3層集合住宅大樓，已取得建照，毗鄰的第2期基地開發定位「全齡永續宜居，青年樂活齊聚」，預計年底前公告招商。

房仲業人士分析，嘉市商業區土地釋出少，目前湖子內重劃區在地及外地建商紛紛推建案，預估嘉市房價每坪有望站上4字頭。

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