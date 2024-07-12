台南柳營籌設儲能場 居民批選址不當

能源業者相中台南市柳營區設置綠能儲能場，去年開說明會即遭地方強烈抗爭，昨天下午第3度說明，湧入近200名鄉親，業者簡報時首度提及裝置容量減半。不過居民堅持選址不當、要求撤案，藍綠立委也不認同在該處設場。廠商表示，會以最大誠意持續跟地方溝通；南市經發局表示，會要求業者暫緩施工，並與地方積極溝通。

匯鉅、匯泉能源公司向台糖公司租地規畫在柳營台糖副產工廠對面建業路與義士路5段附近設置儲能場，前者3公頃、後者2公頃，為都市計畫乙種工業區，均已取得設置許可，匯鉅公司去年4月、8月開說明會，都遭地方質疑選址不當，要求轉往他處。

匯鉅簡報說明，儲能場無危害人體疑慮、不會爆炸、無噪音、無排放廢水、無空氣汙染、無游離輻射，申設相關流程和規畫都優於目前消防規範，例如距離最近住宅區逾430公尺，高於法定30公尺以上標準，同時主動提及可將裝置容量減半，由規畫2億瓦減為1億瓦，計畫明年6月併網完工。

自救會會長洪潮龍發言說，鄉親不是反對綠能，而是根本是選址不當，建議換合適地點；人和里長施明朝則建議，可考慮附近無人煙的急水溪橋旁台糖農地。有居民也說，只要能找到合適地點，地方對綠能樂見其成。

不分黨派民代都到場聲援，立委謝龍介直言，業者是合法申請通過設置，法理上他也擋不了，不過絕對會跟鄉親站在一起，擋到最後一刻，讓業者沒辦法施作；立委陳亭妃也說，「以地易地」也是可研究方向之一，會再請台糖深入評估適合地點，也願意協助業者另覓適合地點，希望創造三贏。

李姓業者代表稱，對於地方認為選址不當，去年12月曾請台糖協助解決，然而接到回覆稱已無土地可使用。說明會持續約1個半小時，過程尚理性平和。