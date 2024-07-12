儲能場淪鄰避設施 各地頻傳抗爭

儲能場是淨零轉型的要角，卻成鄰避設施，雲林、高雄、屏東、台南等近年蓋儲能場頻遭地方抗爭。高雄、台南市府指出，若遇反彈，會要求業者積極釐清居民相關疑慮；雲林縣政府認為，儲能案場免向消防機關申辦消防審查、查驗，只能加強相關救災訓練。

高雄鳳山牛潮埔儲能場去年2月風光舉辦授信簽約儀式，隔不到1月，逾5000居民發動連署、上街頭反對，市府即拍板暫緩；不久後鳳山文華里也傳出距離住家僅3公尺要蓋儲能場，市府要求業者遷移。先後兩起儲能場鎩羽，波及同年5月間林園區1處儲能場計畫案，居民拉布條反對，業者最終停止設置，6月間大寮區新厝里設場案也引眾怒，居民在議會總質詢期間前往陳情。

雲林4月有業者在斗六公居的不銹鋼公司內建儲能場，民代質詢質疑安全性；屏東林邊鄉村民去年底指控儲能業者未完成土地變更就違規施工，縣府開罰。

依戶外電池儲能系統審查規範，業者申設戶外併網型儲能案場，地方政府僅負責用地審查，其他用電設備設計、消防簽證等，都提送經濟部標準局。

高市府表示，市府會與市民站在一起，釐清民眾相關疑慮再受理申請審查；南市府指出，若申設符規範卻引抗議，要求業者加強溝通。

雲林縣府憂心，儲能系統免向消防機關申辦消防審查、查驗工作，電業法也未針對儲能場專章、法令規定，儲能場不能設在室內、屋頂，外牆與住宅需距離30公尺以上，消防滅火的部分也僅有指引，儲能場需要哪些消防設備、規畫都不在地方消防局權責，然而再生能源衍生的新型電池火災已成救災考驗，只能加強同仁相關訓練。