劍湖山飯店榮獲環保銀色標章 成為雲林首家環保旅館

劍湖山飯店榮獲雲林首家銀級環保旅館標章認證，在企業環境、節能措施、省水措施、綠色採購、汙染防制方面，從飯店推動到社區並選用在地食材、省電燈具、廚餘回收、毛髮、汙水過濾設備完善、連續住宿不換床單優惠、空調溫控等諸多環保措施，經嚴格現勘評比，贏得環保銀級標章的肯定，雲林縣長張麗善今天親往祝賀貼紅榜並肯定劍湖山對環保付出心力。

雲林縣長張麗善、環保局長張喬維今天到劍湖山渡假大飯店貼紅榜，祝賀飯店榮獲雲林縣首家銀級環保旅館，張麗善表示，縣府每年訂定環境永續行動策略，推動減碳行動，鼓勵企業申請環保標章認證，帶動更多產業綠色轉型。

劍湖山度假飯店總經理曾慶讚也指出，要通過環保旅館認證並不容易，除環境管理要符合節能減碳，更要從食材縮短運輸、節能節水做起，更要減少一次性用品及廢棄物減量、綠色採購等營運細節都要達到規定，政府規定飯店明年元月起禁用一次性用品，劍湖山今年7月起客房即不再放置牙刷、牙膏、紙杯等一次性用品，更推出連續住宿不更換床單、浴巾可享住房折扣。

此外，餐廳不使用一次性餐具，推廣吃多少夾多少惜食理念，食材優先選購在地農特產，減少碳足跡，例如古坑竹筍、口湖鰻魚等。