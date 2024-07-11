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劍湖山飯店榮獲環保銀色標章 成為雲林首家環保旅館

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
劍湖山大飯店榮獲國家銀級環保標章認證，為愛地球盡心力，雲林縣長張麗善前往貼紅榜祝賀。記者蔡維斌／攝影
劍湖山大飯店榮獲國家銀級環保標章認證，為愛地球盡心力，雲林縣長張麗善前往貼紅榜祝賀。記者蔡維斌／攝影

劍湖山飯店榮獲雲林首家銀級環保旅館標章認證，在企業環境、節能措施、省水措施、綠色採購、汙染防制方面，從飯店推動到社區並選用在地食材、省電燈具、廚餘回收、毛髮、汙水過濾設備完善、連續住宿不換床單優惠、空調溫控等諸多環保措施，經嚴格現勘評比，贏得環保銀級標章的肯定，雲林縣長張麗善今天親往祝賀貼紅榜並肯定劍湖山對環保付出心力。

雲林縣長張麗善、環保局長張喬維今天到劍湖山渡假大飯店貼紅榜，祝賀飯店榮獲雲林縣首家銀級環保旅館，張麗善表示，縣府每年訂定環境永續行動策略，推動減碳行動，鼓勵企業申請環保標章認證，帶動更多產業綠色轉型。

劍湖山度假飯店總經理曾慶讚也指出，要通過環保旅館認證並不容易，除環境管理要符合節能減碳，更要從食材縮短運輸、節能節水做起，更要減少一次性用品及廢棄物減量、綠色採購等營運細節都要達到規定，政府規定飯店明年元月起禁用一次性用品，劍湖山今年7月起客房即不再放置牙刷、牙膏、紙杯等一次性用品，更推出連續住宿不更換床單、浴巾可享住房折扣。

此外，餐廳不使用一次性餐具，推廣吃多少夾多少惜食理念，食材優先選購在地農特產，減少碳足跡，例如古坑竹筍、口湖鰻魚等。

環保局長張喬維說，劍湖山世界環境教育園區為雲林環境教育設施場所，主題樂園也取得環保標章育樂場所認證，現飯店又通過銀級環保旅館認證，未來希望能結合在地生態旅遊，讓遊客更認雲林淺山豐富生態之美。張麗善也肯定劍湖山飯店和樂園上下一致努力做環保，成為環保旅館、樂園典範，期待更多企業共同努力，打造環保雲林。

劍湖山大飯店不僅節能減碳且客房也減少一次性用品。記者蔡維斌／攝影
劍湖山大飯店不僅節能減碳且客房也減少一次性用品。記者蔡維斌／攝影
劍湖山大飯店榮獲國家銀級環保標章認證，為愛地球盡心力，雲林縣長張麗善前往貼紅榜祝賀。記者蔡維斌／攝影
劍湖山大飯店榮獲國家銀級環保標章認證，為愛地球盡心力，雲林縣長張麗善前往貼紅榜祝賀。記者蔡維斌／攝影
劍湖山大飯店在客房內置放環保愛地球標章，且對住宿天數較多天不更換床單的旅客提供折扣優惠。記者蔡維斌／攝影
劍湖山大飯店在客房內置放環保愛地球標章，且對住宿天數較多天不更換床單的旅客提供折扣優惠。記者蔡維斌／攝影
劍湖山大飯店榮獲國家銀級環保標章認證，為愛地球盡心力，雲林縣長張麗善前往貼紅榜祝賀。記者蔡維斌／攝影
劍湖山大飯店榮獲國家銀級環保標章認證，為愛地球盡心力，雲林縣長張麗善前往貼紅榜祝賀。記者蔡維斌／攝影

張麗善 減碳 雲林 飯店

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