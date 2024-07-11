結合科技助海域安全 海委會攜手台南推智慧管理

海委會今年攜手台南市政府推動建置智慧海灘管理示範區，主委管碧玲今天下午赴安平區觀夕平台現勘，盼藉人工智慧管理及科技裝備輔勤，開啟海域安全人工智慧（AI）時代。

依據海委會今天發布新聞稿，管碧玲表示，智慧海灘管理計畫以台南市為起點，今年先進行灘岸健檢與總體規劃，明年將建置實體機具，未來海域遊憩管理將結合人工智慧等新興科技，降低災害發生及海巡單位負擔。

管碧玲指出，盼藉此創造安全海域遊憩環境、帶動地方觀光效益，後續會將成效逐步推展至全台，邁向海域安全AI時代。

管碧玲表示，台南市海岸線北起觀夕平台、南至黃金海岸長約9公里，是民眾海域遊憩活動熱點。南市府在觀夕平台、漁光島及黃金海岸等處建立安全巡查機制，結合科技裝備，如空拍機、沙灘車、遙控動力救生圈等，實際提升整體安全巡守效率。

管碧玲指出，在海域遊憩旺季，每日平均至少有6名執勤人員巡邏岸際，若逢國定假日，會在遊客眾多地區安排駐點人員，維護民眾海域遊憩安全。