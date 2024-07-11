台南柳營設儲能場第三度說明會 地方近200名鄉親堅持撤案

能源業者擬在台南柳營區設置綠能儲能場，今下午第三度開說明會，近200名鄉親綁上反對布條，業者簡報時，首度主動提及裝置容量減半；由200MW縮減為100MW（1億瓦）。不過地方重申，選址不當要求撤案，廠商則說，會以最大誠意持續跟地方溝通，仍呈現各說各話。

匯鉅、匯泉能源公司向台糖公司租地規畫在柳營台糖副產工廠對面建業路及義士路5段口設置儲能場；前者3公頃、後者2公頃，為都市計畫乙種工業區，地主為台糖所有，均已取得設置許可，匯鉅公司去年4月、8月開說明會，均遭到地方質疑選址不當，要求轉往他處。

今下午三度說明會立委謝龍介、陳亭妃、市議員蔡育輝、沈家鳳、民眾黨台南市黨部主委林乃立藍綠白陣營都到場聲援，警方也到場關切，過程理性平和，持續約一個半小時落幕。

自救會會長洪潮龍發言時，強調鄉親們不是反對綠能，而是根本是選址不當，建議更換合適地點。人和里長施明朝則建議，可考慮附近無人煙的急水溪橋旁台糖農地。

業者簡報說明，表示儲能場無危害人體疑慮、不會爆炸、無噪音、無排放廢水、無空氣汙染、無游離輻射；申設相關流程和規畫都優於目前消防規範，例如距離最近住宅區逾430公尺，高於法定30公尺以上標準，同時主動提及可將裝置容量減半；由規畫200MW縮減為100MW（1億瓦），預計明年6月併網完工。

不過地方除質疑所謂430公尺距離外，也重申反對癥結是選址不當，堅持只要能找到合適地點，地方對綠能樂見其成。

業者代表李姓男子則稱，對於地方認為選址不當，去年12月曾請台糖協助解決，然回稱已無土地所使用。

謝龍介直言，業者是合法申請通過設置，法理上他也擋不了，不過他絕對會跟鄉親站在一起，擋到最後一刻，讓業者沒辦法施作。