百歲街舞團戴刺青袖套、土豪項鍊 航站快閃大跳熱舞

嘉義市幸福樂齡發展協會組成街舞團，在中正大學傳播系學生吳嘉政指導下，百歲街舞團學會新舞風，今天特地到嘉義航空站Cosplay妝扮開跳，戴著刺青袖套、土豪版項鍊，快閃表演街舞及嘻哈舞蹈，還有阿嬤興奮的要親學生一口，整個航站洋溢著歡樂不老的氣息。

中正大學執行社會責任實踐「跨校、跨齡又跨域：翻轉社區長者健康促進的新思維」計畫，招募嘉義市幸福樂齡發展協會長者參加，在中正大學傳播系學生吳嘉政的教導之下，挑戰年輕人時尚的街舞，經過2個多月學習，獲嘉義航空站邀請，向航站旅客大秀舞技。

嘉義航空站表示，新時代必須有新思維，航站不只是旅客出外旅行或是返鄉的地方，也能是一個展演的地方，這次邀請長者到航站表演，以街舞及嘻哈的方式展演長者不同的樣貌，相信可以提升長者的自信心及社會參與意願，航站也因為長者造訪，變得熱鬧有人味。

帶領長者前來表演的老師蔡玉碧說，長者不會因為年紀就放棄學習機會，特別是感受年輕世代文化的動力，一開始學習街舞時，的確有些學員想要放棄，覺得自己可能學不來，但在她的鼓勵之下，大家一步一腳印，終於挑戰完成原本以為不可能的任務。