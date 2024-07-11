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台南夏日音樂節將軍吼20日登場 6分鐘煙火首結合燈光秀
邁入第13年的台南夏日音樂節將軍吼，20日、21日連續2天將在將軍漁港熱鬧登場，邀集13組知名樂團、歌手熱力開唱，南市觀旅局表示，今年除安排6分鐘精彩絢爛的煙火秀外，更首次結合燈光秀展演，將帶給觀眾華麗的視覺饗宴。台南市長黃偉哲今也攜手嘻哈歌手潤少為活動暖身，邀請大家共襄盛舉。
黃偉哲表示，「將軍吼」已成為台南暑假必看的音樂節活動之一，而將軍區不僅有熱鬧優質的演唱會、煙火秀外，更有許多令人食指大動的海鮮美食，市府也藉由「將軍吼」的活動，希望把台南農特產介紹給更多遊客，邀請大家屆時到將軍漁港「早上吹海風、晚上人來瘋」，熱鬧一「夏」。
觀旅局長林國華表示，今年將軍吼音樂節分別以嘻哈「台饒有港覺」及樂團「將軍BAND³」為主題，邀集玖壹壹、婁峻碩、楊乃文、芒果醬、AcQUA源少年、潤少、尚融、洪暐哲、日光之橙、怕胖團、就以斯、柏霖、晨悠等樂團、歌手開唱，絕美夕陽景致與海港風情，相信精彩可期。
此外，將軍吼煙火秀預計連續施放2天，今年首次結合燈光秀展演，利用將軍漁港南、北外堤各約500公尺的長度，以低空特效盆花煙火及3至12吋的中高空特製煙火彈，可形成層次分明的視覺效果，與絢麗的燈光秀相互輝映。
觀旅局提到，近年來各地暑假期間的音樂季、音樂節活動越來越多，但卡司陣容都不太一樣，也讓民眾有更多不同的觀賞選擇；將軍吼音樂節去年2天吸引超過9萬人次觀賞，今年預計人潮也差不多，尤其，將軍漁港周邊的餐廳早被預訂一空，歡迎民眾屆時一起到將軍漁港「嗨一夏」。
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