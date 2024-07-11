快訊

交保夢碎！檢抗告成功鄭文燦三度開羈押庭 法官裁定收押

警世教訓！莎朗史東5.8億元積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

全球局勢近年風雲變幻 美國恐一蹶不振？陸前駐美大使：片面化認識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

古坑「咖啡馬」路跑賽登場 有獎金又可獲世界冠軍咖啡

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
古坑華山咖啡馬拉松大賽今年10月將登場，可欣賞美麗山林，且有豐富的山產美食補給，又有獎金更有機會獲得世界冠軍咖啡，即日起歡迎踴躍報名。記者蔡維斌／攝影
古坑華山咖啡馬拉松大賽今年10月將登場，可欣賞美麗山林，且有豐富的山產美食補給，又有獎金更有機會獲得世界冠軍咖啡，即日起歡迎踴躍報名。記者蔡維斌／攝影

雲林古坑鄉以在地咖啡為主題將於10月氣溫較低的時期，舉辦「華山咖啡馬」山路馬拉松大賽，分5、10、21公里組，古坑鄉年事最高的81歲永光村長賴茂行率先報名參賽，農會特提供10萬元獎金並加送世界級咖啡，雲林縣府和古坑鄉公所歡迎大家踴躍報名，一起來野跑山林，感受華山之美。

副縣長謝淑亞表示，華山20多年前曾是土石流重災區，經多年努力復興產業，這次推出「咖啡馬」路跑賽事，為2024年咖啡節暖身更具意義，邀請全台跑友一起來古坑體驗咖啡香及濃濃人情味。路跑預定在光輝10月登場，屆時雲林有國慶煙火、農機展、中台灣展售會、國際偶戲節及台灣咖啡節等一連串精彩活動，來雲林正是最好時候。

農業處長魏勝德表示，古坑咖啡馬拉松分為21、10及5公里組別，預定10月19日開賽，接著10月26日起咖啡節登場；古坑山巒環抱、雲霧繚繞，是品賞咖啡最佳去處，跑友盡情享受山林奔馳的快感，保證不虛此行。

古坑鄉長林慧如說，配合這次賽事，各社區動員貼心準備豐盛補給站，有大埔特色筍宴、放山桶仔雞與烤山豬，讓大家品嘗古坑在地特產。古坑鄉農會特別加碼贊助10萬元獎金，還有機會獲得世界第1等的嵩岳咖啡與青山坪咖啡，喝咖啡和路跑都健康，歡迎大家踴躍報名到古坑喝咖啡跑出健康。

古坑81歲永光村長賴茂行也率先報名，他想要用雙腳代言來印證古坑山林和咖啡之美。林慧如指出，咖啡馬預定2000人，即日起至8月31日止可上網報名，https://bao-ming.com/eb/content/6104#28740歡迎大家一起來為健康而跑。

古坑華山咖啡馬拉松大賽今年10月將登場，有豐富的山產美食補給，又有獎金更有機會獲得世界冠軍咖啡，即日起歡迎踴躍報名。記者蔡維斌／攝影
古坑華山咖啡馬拉松大賽今年10月將登場，有豐富的山產美食補給，又有獎金更有機會獲得世界冠軍咖啡，即日起歡迎踴躍報名。記者蔡維斌／攝影
古坑華山咖啡馬拉松大賽今年10月將登場，可欣賞美麗山林，且有豐富的山產美食補給，又有獎金更有機會獲得世界冠軍咖啡，即日起歡迎踴躍報名。記者蔡維斌／攝影
古坑華山咖啡馬拉松大賽今年10月將登場，可欣賞美麗山林，且有豐富的山產美食補給，又有獎金更有機會獲得世界冠軍咖啡，即日起歡迎踴躍報名。記者蔡維斌／攝影
81歲的古坑永光村長賴茂行率先報名咖啡馬拉松，印證咖啡喝出健康，跑山也跑出健康。記者蔡維斌／攝影
81歲的古坑永光村長賴茂行率先報名咖啡馬拉松，印證咖啡喝出健康，跑山也跑出健康。記者蔡維斌／攝影

古坑 咖啡 土石流 路跑 雲林 馬拉松

延伸閱讀

當金質獎咖啡遇上金質獎蜂蜜 年輕人創意彰縣長喊讚

這次義美贏了！義美「漂浮咖啡買1送1」限時3天 「3種風味」一次滿足只要35元

咖啡千層蛋糕、鐵觀音蛋黃酥！4間特色甜點　應景開賣

連鎖餐飲祭優惠！摩斯「咖啡、奶茶」第2杯10元 必勝客個人餐119元起

相關新聞

百歲街舞團戴刺青袖套、土豪項鍊 航站快閃大跳熱舞

嘉義市幸福樂齡發展協會組成街舞團，在中正大學傳播系學生吳嘉政指導下，百歲街舞團學會新舞風，今天特地到嘉義航空站Cospl...

台南夏日音樂節將軍吼20日登場 6分鐘煙火首結合燈光秀

邁入第13年的台南夏日音樂節將軍吼，20日、21日連續2天將在將軍漁港熱鬧登場，邀集13組知名樂團、歌手熱力開唱，南市觀...

古坑「咖啡馬」路跑賽登場 有獎金又可獲世界冠軍咖啡

雲林縣古坑鄉以在地咖啡為主題將於10月氣溫較低的時期，舉辦「華山咖啡馬」山路馬拉松大賽，分5、10、21公里組，古坑鄉年...

嘉義縣民雄鄉舊靶場荒廢許久 未來擬打造全民運動園區

嘉義縣民雄鄉北斗村舊北勢子靶場荒廢許久，成衛生及治安死角，公所規畫新建全民運動園區，鄉民代表會臨時會今天下鄉考察，盼公所...

台南市定民俗安定長興宮、真護宮 爭取列入「國家無形文化資產」

台南市安定區蘇厝第一代天府真護宮、蘇厝長興宮爭取王醮、瘟王祭列入「國家民俗」、「國家無形文化資產」。立法院財委會召委員郭...

北台南家扶郵局助學義賣 家扶兒感恩主動協助

北台南家扶中心下月25日將頒發約600萬元獎助學金，目前忙四處籌措、勸募，其中助學義賣將於下周開跑，將有7處郵局協助家扶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。