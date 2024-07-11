古坑「咖啡馬」路跑賽登場 有獎金又可獲世界冠軍咖啡

雲林縣古坑鄉以在地咖啡為主題將於10月氣溫較低的時期，舉辦「華山咖啡馬」山路馬拉松大賽，分5、10、21公里組，古坑鄉年事最高的81歲永光村長賴茂行率先報名參賽，農會特提供10萬元獎金並加送世界級咖啡，雲林縣府和古坑鄉公所歡迎大家踴躍報名，一起來野跑山林，感受華山之美。

副縣長謝淑亞表示，華山20多年前曾是土石流重災區，經多年努力復興產業，這次推出「咖啡馬」路跑賽事，為2024年咖啡節暖身更具意義，邀請全台跑友一起來古坑體驗咖啡香及濃濃人情味。路跑預定在光輝10月登場，屆時雲林有國慶煙火、農機展、中台灣展售會、國際偶戲節及台灣咖啡節等一連串精彩活動，來雲林正是最好時候。

農業處長魏勝德表示，古坑咖啡馬拉松分為21、10及5公里組別，預定10月19日開賽，接著10月26日起咖啡節登場；古坑山巒環抱、雲霧繚繞，是品賞咖啡最佳去處，跑友盡情享受山林奔馳的快感，保證不虛此行。

古坑鄉長林慧如說，配合這次賽事，各社區動員貼心準備豐盛補給站，有大埔特色筍宴、放山桶仔雞與烤山豬，讓大家品嘗古坑在地特產。古坑鄉農會特別加碼贊助10萬元獎金，還有機會獲得世界第1等的嵩岳咖啡與青山坪咖啡，喝咖啡和路跑都健康，歡迎大家踴躍報名到古坑喝咖啡跑出健康。