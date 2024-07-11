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嘉義縣民雄鄉舊靶場荒廢許久 未來擬打造全民運動園區

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉北斗村舊北勢子靶場荒廢許久，雜草叢生成衛生、治安隱患。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉北斗村舊北勢子靶場荒廢許久，雜草叢生成衛生、治安隱患。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄鄉北斗村舊北勢子靶場荒廢許久，成衛生及治安死角，公所規畫新建全民運動園區，鄉民代表會臨時會今天下鄉考察，盼公所專案送審加快進度，未來將新建棒壘球場，結合運動、展演與遊憩等設施，打造全新山線運動場域。

民雄鄉長林于玲說，現有民雄運動公園腹地狹小，旁邊又設有樂齡館，土地利用受到許多侷限，盤點鄉內閒置土地評估，北斗村舊北勢子靶場閒置已久、雜草叢生，以前是國防部的土地，現在由國有財產署管理，希望打造全民運動園區，給大家新的運動休閒空間。

林于玲也說，4年前擔任議員時曾提案，當時預估新建棒壘球場約1千多萬，當時國防部同意提供土地，但因前鄉長何嘉恆另有規畫沒蓋章同意，直到現在舊靶場仍荒廢，形成環境及治安死角，將先委外設計規畫，若要擴大運動園區規模，就需再爭取更多經費。

民雄鄉民代表會主席涂文生說，舊北勢子靶場園區占地約8公頃，是國有財產署都市計畫內農地，公所需先向鄉委會提出變更地目，通過後送至縣府縣委會審查，再送至中央內政委員會，全部通過後才能申請變更，希望公所提出專案送審加快進度。

嘉義縣民雄鄉北斗村舊北勢子靶場荒廢許久，未來擬打造全民運動園區。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉北斗村舊北勢子靶場荒廢許久，未來擬打造全民運動園區。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉北斗村舊北勢子靶場荒廢許久，未來擬打造全民運動園區。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉北斗村舊北勢子靶場荒廢許久，未來擬打造全民運動園區。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉北斗村舊北勢子靶場荒廢許久，雜草叢生成衛生、治安隱患。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉北斗村舊北勢子靶場荒廢許久，雜草叢生成衛生、治安隱患。記者黃于凡／攝影

國防部 林于玲 運動 都市計畫

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