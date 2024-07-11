嘉義縣民雄鄉舊靶場荒廢許久 未來擬打造全民運動園區
嘉義縣民雄鄉北斗村舊北勢子靶場荒廢許久，成衛生及治安死角，公所規畫新建全民運動園區，鄉民代表會臨時會今天下鄉考察，盼公所專案送審加快進度，未來將新建棒壘球場，結合運動、展演與遊憩等設施，打造全新山線運動場域。
民雄鄉長林于玲說，現有民雄運動公園腹地狹小，旁邊又設有樂齡館，土地利用受到許多侷限，盤點鄉內閒置土地評估，北斗村舊北勢子靶場閒置已久、雜草叢生，以前是國防部的土地，現在由國有財產署管理，希望打造全民運動園區，給大家新的運動休閒空間。
林于玲也說，4年前擔任議員時曾提案，當時預估新建棒壘球場約1千多萬，當時國防部同意提供土地，但因前鄉長何嘉恆另有規畫沒蓋章同意，直到現在舊靶場仍荒廢，形成環境及治安死角，將先委外設計規畫，若要擴大運動園區規模，就需再爭取更多經費。
民雄鄉民代表會主席涂文生說，舊北勢子靶場園區占地約8公頃，是國有財產署都市計畫內農地，公所需先向鄉委會提出變更地目，通過後送至縣府縣委會審查，再送至中央內政委員會，全部通過後才能申請變更，希望公所提出專案送審加快進度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言