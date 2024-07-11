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嘉縣消暑親子遊 力推竹坑溪步道、觀音瀑布

中央社／ 嘉義縣11日電

嘉義縣文化觀光局今天推薦嘉縣竹坑溪步道、觀音瀑布2大知名瀑布景點，不僅有壯觀飛瀑美景，遊客還可在充滿負離子山林間漫步並參與多樣戶外活動，非常適合暑假親子共遊。

文觀局發布新聞稿表示，今夏雨水充足，也讓嘉義山間瀑布展現壯麗樣貌，推薦父母在暑假時帶孩子到竹崎鄉文峰村觀音瀑布及梅山鄉瑞峰村竹坑溪步道龍宮瀑布、雷音瀑布遊賞，瀑布都在步道旁，易親近。

文觀局指出，竹坑溪步道位於梅山鄉瑞峰村，去年重新開放入園，優美森林步道及多座橋梁跨越峽谷、峭壁與瀑布而聞名，其中龍宮瀑布與雷音瀑布屬懸谷形瀑布，雨後瀑布的傾瀉景象令人驚艷，步道設有木棧道，讓遊客穿越岩壁與瀑布之間，享受豐富的負離子氛圍。

另外，瑞峰村還有1314觀景台、瑞峰珍愛步道，天氣晴朗時可360度一覽連綿起伏的茶海美景，陰天時能欣賞雲霧繚繞的朦朧美。

文觀局指出，觀音瀑布位於竹崎鄉文峰村，四周群山環繞，是許多遊客尋求青春回憶及假日放鬆的理想景點，民眾無需攀爬就能輕鬆賞瀑，並在步道上欣賞山林美景，賞完瀑布後還可品嘗阿里山愛玉及高山冷泡茶，7月15日至7月17日開放免費入園。

此外，觀音瀑布周邊提供豐富體驗活動，包括製茶半日遊及手撈紙體驗，也有職人帶領做竹螃蟹、竹風車、竹球、雨棍等竹藝手作。

文觀局建議遊客出遊期間適時補充水分，做好防曬措施，更多親子體驗行程都可以從嘉義縣親子旅遊官網查詢。

嘉義 親子

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