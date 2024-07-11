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台南市定民俗安定長興宮、真護宮 爭取列入「國家無形文化資產」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南安定長興宮、真護宮爭取列入「國家無形文化資產」。記者周宗禎／攝影
台南安定長興宮、真護宮爭取列入「國家無形文化資產」。記者周宗禎／攝影

台南市安定區蘇厝第一代天府真護宮、蘇厝長興宮爭取王醮、瘟王祭列入「國家民俗」、「國家無形文化資產」。立法院財委會召委員郭國文接獲地方陳情，中國大陸積極邀約台灣相關廟宇，連同馬來西亞等東南沿海國家廟宇，一同向聯合國申請世界文化遺產認定，台灣政府似乎不重視，希望政府能協助提升文化資產保護。

郭國文今天邀請文化部台南市文化局相關承辦主管與官員，到兩座廟宇聽取簡報。要求市政府兩個月內提出相關報告。但因為兩座廟宇「三年一科」的王醮今年才辦完，預計三年後文化部專案考察小組才能現場記錄、送交文資審議會認定。

長興宮主委詹鈞現表示，廟方科儀照古禮、文武陣頭都還保留著，一直由8個角頭部落集資支撐，很希望國家能夠提供協助。他說，中國大陸很重視文化資產，已邀請馬來西亞、台灣等大陸東南沿海重要廟宇，一同申請世界文化遺產。希望政府重視。

文化部文化資產局民俗組長林旭彥表示，廟方必須依照文化資產保護法規定申請，提報申請理由，文化部組成專案小組現地考察科儀，會吉相關資料後送交文資審議會聘請專家委員來認定，不過因為兩座廟宇要三年後才有科儀，要等三年後才能開始相關程序。

台南市政府文化局長謝仕淵指出，文化資產認定不可能一蹴可及。他舉例歷史悠久的台南學甲慈濟宮的上白礁祭典，也歷經十年才通過審查。安定兩座大廟爭取醮典由市訂民俗升格為國家民俗，也必須按部就班爭取。

一行人勘察後郭國文做出結論，請文化局就今日考察兩座廟宇科儀祭典，提供行政及文資準備資料協助，針對市訂民俗升格為國家民俗並納入國家無形文化資產，兩個月內提出相關報告。另也請文化部針對升格為國家民俗地位，於兩個月內提供相關評估報告，以利後續文資審議大會審查。

台南安定長興宮、真護宮爭取列入「國家無形文化資產」。記者周宗禎／攝影
台南安定長興宮、真護宮爭取列入「國家無形文化資產」。記者周宗禎／攝影
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台南安定長興宮、真護宮爭取列入「國家無形文化資產」。記者周宗禎／攝影
台南安定長興宮、真護宮爭取列入「國家無形文化資產」。記者周宗禎／攝影
台南安定長興宮、真護宮爭取列入「國家無形文化資產」。記者周宗禎／攝影
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