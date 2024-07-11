北台南家扶郵局助學義賣 家扶兒感恩主動協助

北台南家扶中心下月25日將頒發約600萬元獎助學金，目前忙四處籌措、勸募，其中助學義賣將於下周開跑，將有7處郵局協助家扶義賣，也盼各界響應，幫助弱勢學子、家庭。

北台南家扶自1990年推動助學希望工程，透過竹筒、發票、義賣等形式募集資源提供經濟弱勢孩童以教育翻轉人生，與台南各郵局義賣合作也有16年，這次義賣7月15、16日在新營、白河、佳里、學甲、善化中山路、永康、歸仁七大郵局同步開賣，除台南郵局捐贈郵趣杯、洗潔精，還有東山區農會捐贈精裝米、南化農會捐贈的芒果禮盒等，預計有超過百名家扶學子志願加入義賣行列充當一日老闆，累積職能經驗， 今上午北台南家扶中心提前於家扶中心進行義賣品整理標價，盼讓義賣過程更順利。

錄取清華大學原子科學院學士班的劉翊揚，感謝家扶的助學協助，讓他在過去和未來升學無後顧之憂，今也回到家扶協助義賣前的物品整理標價。暑假後升讀中信科大餐飲管理碩士的黃駿浩，從整理義賣品過程，感受到社會滿滿的愛心，深知助學金來源不易，每一件民眾捐來的物品經過整理標價，能將愛心發揮到一加一大於二功效，自己也感到欣慰能為家扶貢獻一點心力。

北台南家扶今年升學表現亮眼，已知錄取南一中和南女中，以及國立清華、政治、台師大、高師大、中山、中正等公私立高中及大學共120人。

北台南家扶扶幼主委呂明憲說，本學期預計8月25日頒發約600萬元獎助學金，協助320名高中職大專生和500名中小學生繼續完成升學夢想。