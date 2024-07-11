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虎尾農會獨家配方「土豆霜淇淋」 新上市顛覆饕客味蕾

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾農會以該農會生產的履歷花生醬搭配台農乳，獨家推出風味絕佳的「土豆霜淇淋」，一開賣即引來不少饕客上門，成為今年盛暑新款的人氣冰品。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會以該農會生產的履歷花生醬搭配台農乳，獨家推出風味絕佳的「土豆霜淇淋」，一開賣即引來不少饕客上門，成為今年盛暑新款的人氣冰品。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮農會「農民直銷站」最近擴大重新開幕，結合國內農會逾500項熱銷產品，開闢「預定區」不必遠赴澎湖花東，照樣可訂購最新鮮的農漁特產；同時為迎合炎熱盛夏，虎尾農會也推出獨家配方「土豆霜淇淋」，口感綿密獨具天然濃醇花生奶香，是饕客網友力推的新款冰品，即日起推出消費200元可享25元特惠價，機不可失。

虎尾農會直銷站擴大營業，除販售打響名號的「虎霸王」自產系列花生產品和油品，也連結雲林良品及池上、澎湖花東等各縣市農漁會逾500項熱銷海鮮農特產品，並開闢「訂貨區」可到站直接下單或透過網路LINE群組訂單，貨到取貨，總幹事蔡武吉說，該直銷站等同國內熱銷農產的集貨站，方便又可呷新鮮。

虎尾農會主打履歷花生聞名國內，為迎合盛夏消暑需求，蔡武吉說，去年參加東京食品展，發現日本人以在地農產推出的冰品都十分暢銷，於是特從日本引進霜淇淋機，最近推出消暑新品土豆霜淇淋，一上市就熱賣，深受歡迎。

蔡武吉透露製作秘方指出，一般花生冰淇淋以花生粉為材料，虎農這款冰品是以自產的履歷花生所的花生醬，結合台農特級鮮乳，經過半年研製調和出黃金比例，成功做出風味獨特的土豆霜淇淋，有冰沙感但吃起來卻與霜淇淋一樣綿密，且獨具天然濃郁的土豆香，入口即化，散發獨特的奶香，讓人不禁一口接一口。

土豆霜淇淋一推出，即受饕客網友喜愛激推，幾位年輕學生今天「聞香而來」，他們說，市面冰淇淋味道太重，有的奶香味很不自然，但這款花生霜淇淋，口感綿密卻獨具天然的土豆香，他們趁特價期間已來買了好幾次了。蔡武吉今天也再透露私藏秘方，把咖啡加進土豆霜淇淋，風味更迷人。

蔡武吉說，直銷站重新開張業績翻紅，日營業額成長3倍。為回饋消費者，即日起至7月19日凡到該站消費滿200元，原價45元的土豆霜淇淋，可享25元優惠價，每日限量100球；並有機會參加農會暑假食農教育，詳情可上農會網站查詢。

虎尾農會農民直銷站重新擴大營業，結合國內各農會熱銷農特產，更開闢預定區，讓民眾透過網路訂購各縣市新鮮農產，購物更方便。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會農民直銷站重新擴大營業，結合國內各農會熱銷農特產，更開闢預定區，讓民眾透過網路訂購各縣市新鮮農產，購物更方便。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會總幹事透露私藏祕方，把咖啡加進土豆霜淇淋，吃起來風味更迷人。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會總幹事透露私藏祕方，把咖啡加進土豆霜淇淋，吃起來風味更迷人。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會從日本引進霜淇淋機再以獨特配方，製作風味迷人的「土豆霜淇淋」，一堆出馬上熱賣。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會從日本引進霜淇淋機再以獨特配方，製作風味迷人的「土豆霜淇淋」，一堆出馬上熱賣。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會農民直銷站重新擴大營業，結合國內各農會熱銷農特產，讓民眾購物更方便。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會農民直銷站重新擴大營業，結合國內各農會熱銷農特產，讓民眾購物更方便。記者蔡維斌／攝影

冰品 農會 霜淇淋

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