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日治時期輸油鐵道走入歷史 珍貴老火車圖騰重現嘉油鐵馬道

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府改善嘉油鐵馬道，架設曾行駛鐵馬道的輸油鐵道柴油機車頭圖騰，考據鐵道史，讓消失的輸油鐵道歷史重現國人眼前。圖／嘉市府提供
嘉市府改善嘉油鐵馬道，架設曾行駛鐵馬道的輸油鐵道柴油機車頭圖騰，考據鐵道史，讓消失的輸油鐵道歷史重現國人眼前。圖／嘉市府提供

嘉義日治時期木業、糖業興盛，帶來繁榮，當時還有專門供給日軍停放水上機場戰機使用的輸油鐵道，時代演進，林鐵、糖鐵轉型觀光用途，輸油鐵道拆除，目前嘉市府改善嘉油鐵馬道，架設曾行駛原鐵馬道的輸油鐵道柴油火車機車頭圖騰，考據鐵道史，讓消失的輸油鐵道歷史重現國人眼前。

嘉義火車站全台唯一台鐵、林鐵及糖鐵三鐵共構，加上嘉油鐵馬道過去舖設軌道輸油鐵道，四鐵城市讓嘉義文史豐富，吸引鐵道迷，觀光新聞處為改嘉油鐵馬道工程，到位在嘉市中油嘉義煉研所尋找輸油鐵檔案資料，發現珍貴老照片。

觀新處說，嘉油鐵馬道全長3.1公里，橫跨嘉縣市，是日治時期1937年建造輸油鐵道，專門供給日軍停放水上機場戰機使用；1945年二戰結束，中油公司接手經營，將溶劑運輸方式從牛車運輸改為鐵路運輸，時代變遷，公路運輸興起後鐵路沒落，2002年廢止使用。從日治到國府共使用65年。

最早行駛原嘉油鐵馬道鐵軌的機車頭，是日製的B1及B2蒸汽機車頭，造型特別僅有兩個十分輕巧動輪；最後一台行駛嘉油鐵馬道的機車頭是1989年美國PYMOUTH製造的D-3柴油機車頭，是民眾熟悉藍白相間配色。

為保存舊鐵道珍貴歷史，帶動觀光發展，2005年向中油公司無償借用土地，為民眾散步與自行車騎乘空間。2008年工程完成後，經網路票選，命名「嘉油鐵馬道」，融合嘉市與中油名稱，取「加油」作諧音，能量滿載。

輸油鐵消失，建造時期比阿里山林鐵早，阿里山林鐵及文資處說，阿里山林鐵1953年開始引進柴油機車，第一批由日本三菱所製造，到1982年止，共引進6批機車，後來為營運需要，2004年再向日本車輛公司訂購新車7輛，2006、2007年陸續加入營運，是目前的第七代柴油機車。

日治時期建造輸油鐵道最早行駛的柴油機車頭是日製的B1及B2蒸汽機車頭(上)，阿里山林鐵引進的第一代柴油機車頭(下)。圖／中油溶劑化學品事業部、阿里山林鐵及文資處提供
日治時期建造輸油鐵道最早行駛的柴油機車頭是日製的B1及B2蒸汽機車頭(上)，阿里山林鐵引進的第一代柴油機車頭(下)。圖／中油溶劑化學品事業部、阿里山林鐵及文資處提供
日治時期1937年建造輸油鐵道，專門供給日軍停放水上機場戰機使用；最早行駛的機車頭，是日製的B1及B2蒸汽機車頭(上)，最後一台機車頭是1989年美國PYMOUTH製造的D-3柴油機車頭，是民眾熟悉藍白相間配色(下)。圖／中油溶劑化學品事業部提供
日治時期1937年建造輸油鐵道，專門供給日軍停放水上機場戰機使用；最早行駛的機車頭，是日製的B1及B2蒸汽機車頭(上)，最後一台機車頭是1989年美國PYMOUTH製造的D-3柴油機車頭，是民眾熟悉藍白相間配色(下)。圖／中油溶劑化學品事業部提供

嘉義 日治時期 鐵道迷

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