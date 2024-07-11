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台南小黃公車 增11路線
台南市推動小黃公車解決偏遠地區交通問題，並持續擴大服務範圍，交通局完成第5期11條小黃公車新路線評選作業，擴及新化、後壁、新營、麻豆、下營、鹽水、安南等區，最快10月可陸續上線，為溪北地區服務版圖補上最後一塊拼圖。
市長黃偉哲說，小黃公車已成偏遠地區居民不可或缺的交通工具，長者就醫、孩童就學等都十分便利，全市已有31條路線，服務範圍涵蓋20個行政區，累計逾20萬人次搭乘，每月使用量突破8000人次，今年納入更多路線投入服務。
交通局長王銘德說，過去小黃公車多行駛山區及海線地區，新增11條路線則選在後壁、鹽水、新營、麻豆、下營、新化、安南等地區，全市將有42條路線，服務27個行政區，並讓溪北地區達成「區區有小黃公車」。
王銘德表示，小黃公車是在地化服務，每條路線因地制宜依在地需求規畫，有些路線雖有傳統公車服務，但班次不多、搭乘人數少，此次整合部分離峰班次轉型小黃公車行駛，例如下營區的黃5、黃20線等。
另外，在西港大竹林、永樂里活動中心及七股竹港德安宮等，結合健保署醫療巡迴服務據點新闢藍30線；官田橘10-1則是結合渡拔國小通學需求，行經水雉生態教育園區，可望成為富有教育場域意義的公共運輸路線。
公共運輸處指出，部分公車路線轉型小黃公車節省公帑，還可在站牌1公里內預約搭乘，比傳統公車更方便；11條路線已完成評選，將由3家小黃業者營運，最快10月可以陸續上線。
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