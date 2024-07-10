斥資4億元 啟賦科技台南新市廠及企業總部今上梁

半導體自動化設備廠商啟賦科技斥資4億元興建總部及台南新市廠，今天舉行新市廠上梁，預計明年完工啟用，將可望創造60個就業機會。

啟賦科技於2011年在新竹成立，著眼於目前密度最高最先進的12吋晶圓廠，開發出12吋自動化晶圓暫存緩衝台及其控制軟體，可減少晶圓廠自動化搬運系統 (AMHS)搬運時間率，於2014年03月在台南善化建立研發生產基地，整合機台的開發設計至組裝測試，這次擴大在新市建廠及企業總部。

市府經發局長林榮川表示， 啟賦科技其自有品牌「CHiFF™」表現亮眼，主要行銷台灣、對岸及亞洲等。本次於新市區購入1800坪用地新建總部廠房擴增產能，去年8月18日通過經濟部中小企業加速投資方案，投資金額達4億元，預計114年完工啟用，可望創造60個就業機會，帶動在地經濟發展。