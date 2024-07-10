最老員工83歲 食品公司第三代大膽雇用大齡員工化解缺工危機
全台各行各業都面臨缺工窘境，成立逾75年的老企業源順食品10年前就看見人才危機，第三代負責人吳全斌不僅回聘退休員工，更大膽雇用比自己年長的70多歲員工，34名員工中近半數是中高齡，60歲以上就有5人，年齡最長為83歲，被就業中心譽為「銀髮就業國家隊」。
源順食品以以生產米粉起家，至今傳承至第三代，加入穀粉等產品，第三代負責人吳全斌今年66歲，坦承大環境的變動，讓經營更具挑戰，尤其是缺工問題，已是各行各業面臨的共同困境，年輕人認為傳統產業工作枯燥乏味、升遷機會少，薪資待遇也不如科技產業，進入傳產的意願逐年降低。
為守住阿公一手打造的品牌，吳全斌認為「危機就是轉機」，既然人口老化、缺工已是必然趨勢，那就減少員工流動，改善作業環境、雇用就業穩定度高的中高齡員工，就是他的對策。
在虎尾就業中心協助導入「職務再設計」資源下，源順食品多次藉由「改善工作設備」、「提供就業輔具」來減緩員工的負重壓力，為的就是讓公司內的中高齡、高齡員工永續地安穩待在公司。
6年前，吳全斌大膽雇用當時已77歲的陳葉美雲，在包裝部門工作，按部就班的工作態度，至今仍穩穩留任，今年已83歲的她，是公司年齡最資深員工，除陳葉美雲，今年77歲的高振堂，在米粉生產線工作，他18歲就進源順食品服務，笑稱自己是看著老闆包尿布長大的元老，65歲屆齡，公司仍持續雇用他，他說「只要還能做就要繼續做」，一輩子都奉獻給源順了。
源順食品現有員工34名，其中14人為中高齡員工，包含5名60歲以上員工，吳全斌說，中高齡及高齡員工憑藉著多年積累的經驗和穩定的態度與熱忱，絕對是公司的重要資產，只要他們願意做，公司會持續雇用。
虎尾就業中心主任廖家偉表示，源順食品提供工作機會給中高齡就業者，不僅解決公司的人力需求，還提升了弱勢求職者的就業機會。勞動部今年推動「55Plus壯世代就業促進獎勵」，只要年滿55歲以上或年滿45歲以上依法退休者並離開職場3個月以上，經公立就業服務機構推介就業，勞工最高可領取6萬元獎勵金，歡迎中高齡求職者洽詢各就業中心。
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