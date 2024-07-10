協助他們找到第二個家 雲林第二間精神會所啟用

為鼓勵精神障礙者勇敢走出家中，透過社交緩解病情、建立自理能力，雲林縣獲中央補助成立精神障礙會所，繼斗六之後，第二間精神障礙者協作模式服務據點「聚心會所」日前啟用，目前已有5名會員加入，雲林縣府社會處長林文志表示，目標在全縣興建6間精神會所，幫助精神障礙者重建生活方式。

雲林縣精神障礙者約有4600多人，有鑒於不少精神障礙者都關在家中，縣府2022年在斗六市成立第一間精神障礙會所，至今已有42名會員，心來富身心健康發展協會社工督導郭麗瑛表示，會所提供精神障礙者社交場所，讓他們能夠藉此認識朋友，與社會互動。

各會所都有3名社工、1名督導，協助會員重建生活方式，讓病友自行參加「行政」、「餐飲」組，藉由社工、會員相互分工煮食、清掃，或者處理文書作業，並安排紓壓講座、園藝、就業技能輔導課程等活動。

郭麗瑛表示，斗六精神會所已有42名會員，透過會所的協助，病情大幅穩定，不少病友順利減少服用藥量及住院時間，也建立生活自理能力，有病友出門都需仰賴父親接送，現在已能自行搭公車到會所參加活動。

虎尾精神會所六月中旬開始試營運，目前已有5名會員，最多可容納40名會員，現已有會員在社工鼓勵下，開始嘗試找工作，不再像過去，只能關在家裡。

「會所就像他們第二個家」，協會理事長林淑圓表示，會所有較多工作人員可以跟病友對話，提升他們的表達能力，不僅可以改善跟家裡的緊張關係，在家中找到自己可以扮演的角色，也能慢慢面對人群。