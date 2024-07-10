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雲林北港武德宮引AI解籤詩 30秒翻譯文言文諭示

中央社／ 雲林縣10日電

雲林縣北港武德宮去年造訪人數突破800萬人次，上萬人向財神求籤解惑，廟方今年引進AI系統，30秒協助民眾知曉文言文籤詩諭示，減輕員工工作壓力並提升整體效率。

武德宮主委林安樂告訴中央社記者，民眾到廟裡求神問事，解籤是很重要的環節，而在武德宮有2種籤，一種是在大殿抽的籤詩，另一種是財神爺降鑾文。

然而廟方發現，每年有上萬人前來求籤，籤詩多以文言文形式諭示吉凶，但民眾對於文言文書寫和閱讀有困難，拿到籤詩更是一知半解，參閱解籤詩又無法理解典故，只能向廟方人員求救。

隨著武德宮參拜人數上升，人力解籤也較費時，林安樂為解決員工工作壓力，讓AI閱讀解籤書籍，經長時間且密集訓練，系統快速針對籤詩解惑。

林安樂指出，工作人員協助民眾解籤需20分鐘，自從有了AI只要30秒，電腦將文言文翻譯成白話文，讓民眾一目了然，使用量一週破千次，減輕工作壓力同時提升整體效率。

林安樂強調，人向神明求籤，神明賜籤，而AI的角色僅是協助翻譯籤詩，不會有爭議，只是取代廟公說文解字，「宗教歸宗教，傳統就是傳統」。

武德宮使用AI解籤，有人擔憂廟公失業，也有人酸言酸語說，電腦怎麼可能懂神明的旨意，但也有使用過的民眾分享AI解籤句句說到心坎裡。

文言文 神明

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