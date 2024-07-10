嘉義縣番路鄉首批黃金果亮相 碩大香甜還可做成冰沙
嘉義縣番路鄉獨特地理條件，孕育出碩大香甜的黃金果，在番路鄉農會推廣下栽種面積逐漸增加，今年種植面積約100公頃，估計年產量達210萬公斤，每年6月至8月是黃金果採收季節，農會今天推出創意吃法，可製作黃金果冰沙、飲品，為炎炎夏日消暑。
番路鄉農會表示，大金莎黃金果果實碩大、金黃討喜，糖度約12至16度，在市場受消費者喜愛，果皮較厚可儲運保存，近年在埔尾社區推動種植黃金果，栽植面積逐年增加，目前番路鄉種植面積約100公頃，每公頃約可生產2萬1千公斤，預計年產量有210萬公斤。
番路鄉農會表示，黃金果外表金黃、果肉乳白且清甜香嫩，被譽為「黃金蒟蒻」及「水果界的燕窩」，可搭配優格一起吃，也可去皮冷凍3小時後放入冰沙調理機打勻，在炎炎夏天來杯黃金果冰沙，或是去皮切塊後倒入裝有氣泡飲裡滴上檸檬汁，喝起來滋味酸甜帶勁。
農會總幹事趙幸芳說，番路鄉觸口村埔尾地區地勢平坦，排水性良好且為礫質土壤，為黃金果的生長提供絕佳自然條件，種出黃金果碩大香甜，近年還外銷至香港及其他國家，且為協助行銷當季蔬果，特別成立「番路鄉農會團購-優鮮購go」團購平台行銷。
番路鄉農會表示，近年積極輔導農民，提高各項水果品質和擴大市場通道，讓更多消費者享受到來自番路鄉的優質水果。隨著第一批黃金果在盛夏上市，也推出相關食譜。
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