台南400城市植感好森活 15場老樹巡禮活動起跑
適逢台南400，南市府以走訪全市列管老樹為主題，舉辦台南400城市植感好森活老樹巡禮系列活動，預計推出15場次，並透過多種形式互動與藝術創作，讓民眾認識、重視老樹，進而保護老樹，感受老樹的歷史與文化價值，今也在台南公園珍貴菩提老樹前，由市長黃偉哲宣布活動起跑。
黃偉哲表示，台南每一棵老樹都承載著民眾的成長記憶與生活文化，也都有值得緬懷的故事，希望藉由「台南400城市植感好森活」老樹巡禮活動，也讓民眾進一步了解老樹的周邊環境與歷史，提升市民愛樹、護樹意識風氣。
農業局指出，目前共有342株列管老樹，每年都會進行健康檢查，也成立珍貴樹木保育志工隊，每月協助巡視所認養樹木，今年老樹巡禮則規畫5大主題、共15場次活動，活動內容豐富多樣，包括樹下深度旅遊、手作絹網創作、植物槌染DIY、精油鑑賞、肢體律動療癒身心等。
台南400城市植感好森活老樹巡禮系列活動首場今在台南公園登場，由植物文史專家李武昌分享，台南在日本時期曾被譽為「樹林之都」，每個轉角都可見不同的美麗綠意；台南市大員文化觀光協會理事長張明山也帶領大家走進鎮北坊巷弄，感受歷史與自然的對話。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言