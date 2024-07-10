快訊

林士傑遭槍殺前連2天永華宮拜拜 沒提私事還問廟方是否需要幫忙

板橋銀樓驚傳搶案 黑衣男搶大筆金飾逃逸警追緝中

注意！iPhone最新釣魚簡訊「點了救不回來」 蘋果曝6常見詐騙情境

台南400城市植感好森活 15場老樹巡禮活動起跑

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
適逢台南400，南市府以走訪全市列管老樹為主題，舉辦台南400城市植感好森活老樹巡禮系列活動，今在台南公園珍貴菩提老樹前，由市長黃偉哲（左二）宣布活動起跑。記者萬于甄／攝影
適逢台南400，南市府以走訪全市列管老樹為主題，舉辦台南400城市植感好森活老樹巡禮系列活動，今在台南公園珍貴菩提老樹前，由市長黃偉哲（左二）宣布活動起跑。記者萬于甄／攝影

適逢台南400，南市府以走訪全市列管老樹為主題，舉辦台南400城市植感好森活老樹巡禮系列活動，預計推出15場次，並透過多種形式互動與藝術創作，讓民眾認識、重視老樹，進而保護老樹，感受老樹的歷史與文化價值，今也在台南公園珍貴菩提老樹前，由市長黃偉哲宣布活動起跑。

黃偉哲表示，台南每一棵老樹都承載著民眾的成長記憶與生活文化，也都有值得緬懷的故事，希望藉由「台南400城市植感好森活」老樹巡禮活動，也讓民眾進一步了解老樹的周邊環境與歷史，提升市民愛樹、護樹意識風氣。

農業局指出，目前共有342株列管老樹，每年都會進行健康檢查，也成立珍貴樹木保育志工隊，每月協助巡視所認養樹木，今年老樹巡禮則規畫5大主題、共15場次活動，活動內容豐富多樣，包括樹下深度旅遊、手作絹網創作、植物槌染DIY、精油鑑賞、肢體律動療癒身心等。

台南400城市植感好森活老樹巡禮系列活動首場今在台南公園登場，由植物文史專家李武昌分享，台南在日本時期曾被譽為「樹林之都」，每個轉角都可見不同的美麗綠意；台南市大員文化觀光協會理事長張明山也帶領大家走進鎮北坊巷弄，感受歷史與自然的對話。

台南400城市植感好森活老樹巡禮系列活動起跑，預計推出15場次，並透過多種形式互動與藝術創作，讓民眾認識、重視老樹，進而保護老樹，感受老樹的歷史與文化價值。記者萬于甄／攝影
台南400城市植感好森活老樹巡禮系列活動起跑，預計推出15場次，並透過多種形式互動與藝術創作，讓民眾認識、重視老樹，進而保護老樹，感受老樹的歷史與文化價值。記者萬于甄／攝影

台南 認養 黃偉哲

延伸閱讀

地震毀損南市鹽水月津國小教室動工 3大棟校舍後年完工

公部門實習 台南市提供11局處112個名額

南市學甲多功能教育園區進度超前 將優先安置當地犬隻

黃偉哲盼各區設浪浪臨時收容所 減少人犬衝突

相關新聞

嘉義縣番路鄉首批黃金果亮相 碩大香甜還可做成冰沙

嘉義縣番路鄉獨特地理條件，孕育出碩大香甜的黃金果，在番路鄉農會推廣下栽種面積逐漸增加，今年種植面積約100公頃，估計年產...

台南400城市植感好森活 15場老樹巡禮活動起跑

適逢台南400，南市府以走訪全市列管老樹為主題，舉辦台南400城市植感好森活老樹巡禮系列活動，預計推出15場次，並透過多...

全國增加1%要120億 雲林再新建兩處水資中心提升接管率

水質是城市進步的象徵，全台公共汙水下水道普及率截至今年5月42.63%，雲林僅5.14%，為提升接管率、淨化水質，雲林縣...

百萬年薪電子業主管回鄉孝親 投身長照開啟事業第二春

54歲陳介壬曾是電子業高階主管，派駐大陸管理上萬人，每月薪資高達10萬元，但因工作壓力大身體出狀況，轉而返台創業經營快餐...

大台南小黃公車11條新路線完成評選 年底前溪北「區區都有」

台南市推動小黃公車邁入第5年，今年也持續擴大服務範圍，南市交通局近期完成第5期11條小黃公車新路線評選作業，擴及新化、後...

熱門單車散步景點嘉油鐵馬道優化 炎夏夜間沁涼越夜越美麗

嘉義市政府為提升嘉油鐵馬道夜間光環境與硬體設施品質，向觀光署爭取補助加市府配合款，合計近6千萬元，分三期施工分段開放，投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。