台南400城市植感好森活 15場老樹巡禮活動起跑

適逢台南400，南市府以走訪全市列管老樹為主題，舉辦台南400城市植感好森活老樹巡禮系列活動，預計推出15場次，並透過多種形式互動與藝術創作，讓民眾認識、重視老樹，進而保護老樹，感受老樹的歷史與文化價值，今也在台南公園珍貴菩提老樹前，由市長黃偉哲宣布活動起跑。

黃偉哲表示，台南每一棵老樹都承載著民眾的成長記憶與生活文化，也都有值得緬懷的故事，希望藉由「台南400城市植感好森活」老樹巡禮活動，也讓民眾進一步了解老樹的周邊環境與歷史，提升市民愛樹、護樹意識風氣。

農業局指出，目前共有342株列管老樹，每年都會進行健康檢查，也成立珍貴樹木保育志工隊，每月協助巡視所認養樹木，今年老樹巡禮則規畫5大主題、共15場次活動，活動內容豐富多樣，包括樹下深度旅遊、手作絹網創作、植物槌染DIY、精油鑑賞、肢體律動療癒身心等。