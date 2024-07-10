全國增加1%要120億 雲林再新建兩處水資中心提升接管率

水質是城市進步的象徵，全台公共汙水下水道普及率截至今年5月42.63%，雲林僅5.14%，為提升接管率、淨化水質，雲林縣繼斗六水資源回收中心，新建虎尾、北港回收中心，北港水資源回收中心新建工程今動土，縣府表示，北港、虎尾完工後，接管率可望突破10%。

內政部核定「北港鎮汙水下水道實施計畫」，總預算約24.1億元，主要分為三大部分，包括北港汙水下水道主、次幹管皆已竣工，北港水資源回收中心今動土，預計2027年完工，接下來將進行北港用戶接管，接管戶數約9千多戶。

雲林目前有斗六、虎尾、北港三處水資源回收中心，斗六已完工，接管率57%，每日處理量能1萬噸，縣府水利處長許宏博說，虎尾已動工，預計2027完工，日處理量能約8200噸，接管戶數約好萬多戶，北港完工後日處理量能可達6千噸，3處回收中心可望讓全縣公共汙水下水道普及率突破10%。

雲林縣長張麗善說，汙水回收是城市進步的象徵，過去因為遇到一些阻礙，推動緩慢，現在慢慢把工程進度超前，與用戶接管，可以減少抽水肥的費用，改善水質。

她認為雲林要聰農業大縣轉型為觀光大縣，改善生活環境、水質勢在必行，更需中央、地方通力合作。

全台公共汙水下水道普及率增加速度緩慢，國土署副署長於望聖說，公共汙水下水道普及率要增加1%就要120億元經費，但一年預算僅140億元，因為涉及預算編列，早期都在都市區域做，畢竟大樓多執行速度快。