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百萬年薪電子業主管回鄉孝親 投身長照開啟事業第二春

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
陳介王悉心照顧每名長者，用心、親切的態度，讓人不禁稱讚比自己的孩子還親。記者黃于凡／攝影
陳介王悉心照顧每名長者，用心、親切的態度，讓人不禁稱讚比自己的孩子還親。記者黃于凡／攝影

54歲陳介壬曾是電子業高階主管，派駐大陸管理上萬人，每月薪資高達10萬元，但因工作壓力大身體出狀況，轉而返台創業經營快餐業，又遇上疫情攪局、老父生病，只能收攤回鄉，高齡失業的他在照顧父親過程頓悟，投身長照機構擔任照服員，開啟人生第二春。

「人生的旅程，總有意想不到的轉折。」54歲的陳介王說，從雲林科技大學工業管理系畢業後，投入電子業逾20年，待過華碩等知名大廠，也曾派駐大陸管理上萬人，月薪達新台幣10萬元，相對工作壓力大、常忙到半夜，更與家人長期分隔兩地，外表看似風光，但是箇中滋味冷暖自知。

隨著年紀增長，他4年前感到身體吃不消，毅然揮別待了大半輩子的電子業回到台灣，在高雄創業開快餐店，夫婦倆攜手打拚2年多，卻碰上新冠疫情攪局，生意慘澹，同時又遇上父親重病需專人照料，考量母親年邁難負荷，便決定收店，帶著妻子返鄉照顧老父。

陳介王說，隨著父親病況逐漸好轉，家人建議他去當照服員，但因顧親人跟顧外人是二碼事，起初很猶豫，後來參加照顧服務員訓練課程，順利取得專業證照，讓他更有信心能把人照顧好，在朴子就業中心推介下到嘉義仁安長照機構擔任接案居家照服員，開創職業第二春。

陳介王說，洗澡、餵飯、清潔、散步是基本工作，更重要是陪伴，讓被照顧者不再覺得孤單，在他細心、親切的問候下，常被說比自己的孩子還親，最大成就就是「被需要的感覺」，目前持續進修，在做中學、學中做，提升專業知識及技能，盼繼續在長照領域發展。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署表示，衛福部截至2023年7月底統計，台灣逾83萬人有長照需求，但全台照服員僅9萬5千人，人力嚴重不足，為充實照顧服務人力及鼓勵待業勞工從事長照工作，持續推動「照顧服務計畫」與「照顧服務就業獎勵」，提供完整職前訓練及穩定就業獎金。

雲嘉南分署長劉邦棟說，勞工失業連續30日以上或非自願離職，經公立就業服務機構推介，從事照顧服務工作連續30日以上，每月將核發補助，第1至6個月5千元，7至12個月6千元，13至18個月7千元，最高可領10萬8千元。

勞動部提供照顧服務就業獎勵，鼓勵民眾投身長照服務。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供
勞動部提供照顧服務就業獎勵，鼓勵民眾投身長照服務。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供
從事照服員的陳介王轉職不怕苦，彈性的工作時間，讓他能職場與家庭兼顧。記者黃于凡／攝影
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照服員 長照

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