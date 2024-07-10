大台南小黃公車11條新路線完成評選 年底前溪北「區區都有」
台南市推動小黃公車邁入第5年，今年也持續擴大服務範圍，南市交通局近期完成第5期11條小黃公車新路線評選作業，擴及新化、後壁、新營、麻豆、下營、鹽水、安南等地區，預計今年第4季可陸續上線，為台南溪北地區服務版圖補上最後一塊拼圖。
台南市長黃偉哲指出，小黃公車已成為鄉村居民生活中不可或缺的交通工具，對長者就醫、孩童就學、居民日常生活等都十分便利，目前全市共31條路線、服務範圍涵蓋20個行政區，累計超過20萬人次搭乘，每月使用量更突破8000人次，今年也納入更多路線投入服務。
交通局長王銘德說，過去小黃公車多行駛台南山區及海線鄉鎮，此次11條新路線著重平原散村地區，深入後壁、鹽水、新營、麻豆、下營、新化、安南等地，各區都是首次有小黃公車駛入，後續全市將有42條路線、擴及27個行政區，並讓溪北地區將達成「區區都有小黃公車」。
王銘德表示，小黃公車是在地化服務，每條路線因地制宜結合當地需求規畫，有些路線雖原有傳統公車服務，但班次不多，搭乘人數少，此次也整合部分離峰班次轉型小黃公車行駛，像是下營區的黃5、黃20，新營鹽水地區棕2、棕3-1、佳里七股安南區的藍25等。
另外，在西港大竹林、永樂里活動中心及七股竹港德安宮等，結合健保署醫療巡迴服務據點新闢的藍30線；官田橘10-1則是結合渡拔國小通學需求，同時會行經水雉生態教育園區，可望成為富有教育場域意義的公共運輸路線。
南市公運處說明，部分公車路線轉型小黃公車不但節省公帑，還可在站牌1公里內依需求時間點預約搭乘，比傳統公車更方便；11條路線近期已完成評選，未來將由3家小黃業者營運，目前正辦理路線上線營運籌備事宜，服務方式都與過去相同，預計今年第4季起可陸續上線。
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