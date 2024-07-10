熱門單車散步景點嘉油鐵馬道優化 炎夏夜間沁涼越夜越美麗

嘉義市政府為提升嘉油鐵馬道夜間光環境與硬體設施品質，向觀光署爭取補助加市府配合款，合計近6千萬元，分三期施工分段開放，投入全線夜間照明、人行空間、護欄、休憩廣場優化及新設公廁，第一階段世賢路站-民生南路站內工程，3月1日完工開放；第二階段民生南路站-新民路站，日前點燈開放，炎炎夏日，鐵馬道優化沁涼，越夜越美麗。

觀光新聞處長張婉芬說，嘉油鐵馬道途經美源、光路、獅子、紅瓦里4里，延伸至水上鄉下寮村鴿溪寮站，全長3100公尺，2008年闢建至今逾15年，照明燈具長年使用容易短路故障，改善工程含兩側欄杆，汰換全線燈具，中央木棧板一併更換為堅固耐用混凝土仿木紋耐久材，大幅減少修繕頻率，提高使用安全性。

第二階段施工項目，除延續琥珀光燈具與護欄線燈更新工作，將新民路站入口廣場重新規畫，強化節點照明與整體光環境氛圍，加入投光高燈、沁涼水藍色波紋燈，重塑拱門廊架。

廊架兩側設曾行駛嘉油鐵馬道的火車頭圖騰，分別是1943年溶劑廠支線通車行駛的日製B2蒸汽機車頭，以及1989年美國PLYMOUTH製造的D3柴油機車頭，這款也是民眾最熟悉繪有中油火炬圖騰，車身藍白相間配色火車頭，讓民眾重溫油鐵支線輝煌歷史與寬廣舒適休憩空間。

另，嘉油鐵馬道來回6.2公里，快走（時速6公里）來回一趟，可消耗330大卡熱量（相當於6顆小籠包）；騎乘自行車（時速20公里）來回一趟，可消耗156大卡（相當於一杯330cc柳丁綜合果汁），走越多瘦越多。