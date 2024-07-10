青創為長輩提供3C資訊服務 獲市府青年創業獎勵

嘉義市從事3C產業的吳宗翰有鑑社區長輩對手機運用不熟悉，思考運用政府資源加強在地聯結，為社區長輩開課，計畫獲嘉市府青睞，也是唯一的3C類青創店家。

「嘉義市青年創業獎勵補助計畫」協助18至45歲青年，最高可獲50萬元創業獎勵金，4年來已扶助不少青年創業，成為青創後盾，這些年不少咖啡廳、餐廳、小吃等餐飲類店家獲助，藍訊電信吳宗翰顯得十分特殊。

吳宗翰說，當初覺得政府資源可加強與在地連結，計畫開課程，請街坊鄰居婆婆媽媽來學會使用手機、攝影。例如外送平台一類的App對年輕人駕輕就熟，但長輩卻不會用，所以才發想街坊鄰居朋友一起來學用新的App，大家生活上可以更便利。推行1年反應很好，因為教的東西都很生活化。

他笑說，其實一開始想要教長輩們如何運用手機，像攝影景深、拍風景、人像、調色調、感光度等，但對長輩而言太專業，並不想學這些，想要學的是如何利用外送平台、怎麼傳LINE早安圖、語音等給親友、怎麼去編輯圖片、畫圈圈然後再傳出去。雖然教的東西都很簡單，但成效很好，大家都覺得有學到東西。

吳宗翰說，許多長輩到了一定年齡並不會想要去學更多的App使用，如綁定信用卡、行動支付等，長輩不會主動去學，只能有機會就教他們如何使用。目前1周開1次課程，學員都不固定，有時候親朋好友成團，也有時候5至10人，常有新朋友，來1、2次的也有。