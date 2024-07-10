快訊

騎電動自行車不算有運動？國外研究推翻過往認知

唯一民調海放川普的人！「她」55％好感度遠超拜登 掀重出江湖呼聲

籃球／陳建州曬合照暗示回歸PLG？林書豪發文只留4字

連日短延時強降雨下對地方 仁義潭、蘭潭水庫大進補

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
連續多日短延時強降雨雨量多下對地方，嘉義 仁義潭、蘭潭水庫大進補，圖為仁義潭水庫進水口持續進水。記者魯永明／攝影
連續多日短延時強降雨雨量多下對地方，嘉義 仁義潭、蘭潭水庫大進補，圖為仁義潭水庫進水口持續進水。記者魯永明／攝影

1日起太平洋高壓籠罩，日前又有冷心低壓，嘉義地區連續多日午後短延時強降雨，嘉義氣象站統計，從1日到昨天累計降雨191毫米，水利署南區水資源分署監測，蘭潭及仁義潭合計3015萬噸，蓄水率回升到88.6%，昨天一口氣進水多達102.7萬噸，水情好轉，湖山、曾文、南化水庫調度支援停止。

嘉義地區2座水庫供水來源，主要靠5、6月梅雨及颱風降雨，颱風不可測，南區水資源分署說，近3年5、6月水情穩定，極端氣候，之前仁義潭水庫蓄水直直落，調度湖山、曾文、南化水庫水支援嘉義民生及工業用水，管控仁義潭、蘭潭出水量，滾動檢討水情。

入夏，最近雨下對地方了，仁義潭集水區竹崎、阿里山降雨豐，蘭潭及仁義潭合計蓄水率回升到8成以上，上月起停止湖山、曾文、南化水庫調度支援。

雖嘉義水情穩定，南水分署仍持續監控水情，仁義潭清淤工程停止；嘉義縣市每天需水30萬噸，目前湖山水庫滿水位，曾文及南化水庫水位也上升，接著又有颱汛期帶來雨水，南水分署對水情樂觀。

連續多日短延時強降雨雨量多下對地方，嘉義 仁義潭、蘭潭水庫大進補，圖為接近滿水位的蘭潭水庫。記者魯永明／攝影
連續多日短延時強降雨雨量多下對地方，嘉義 仁義潭、蘭潭水庫大進補，圖為接近滿水位的蘭潭水庫。記者魯永明／攝影

仁義潭 南化水庫 嘉義

延伸閱讀

仁義潭地標遭雷擊打落一角 嘉義閃電密度高、炎夏小心雷擊

日月潭「神秘黑洞」再現 挾蓄水近乎滿庫好消息

南化水庫僅差近1公尺滿庫 預估「不會溢流」原因曝

梅雨鋒面降雨挹注！各地水庫蓄水量提升 全台剩「1地區」續亮水情提醒綠燈

相關新聞

青創為長輩提供3C資訊服務 獲市府青年創業獎勵

嘉義市從事3C產業的吳宗翰有鑑社區長輩對手機運用不熟悉，思考運用政府資源加強在地聯結，為社區長輩開課，計畫獲嘉市府青睞，...

連日短延時強降雨下對地方 仁義潭、蘭潭水庫大進補

1日起太平洋高壓籠罩，日前又有冷心低壓，嘉義地區連續多日午後短延時強降雨，嘉義氣象站統計，從1日到昨天累計降雨191毫米...

熱門單車散步景點嘉油鐵馬道優化 炎夏夜間沁涼越夜越美麗

嘉義市政府為提升嘉油鐵馬道夜間光環境與硬體設施品質，向觀光署爭取補助加市府配合款，合計近6千萬元，分三期施工分段開放，投...

雲西海洋音樂季13日起跑 3大盛會

雲林雲西海洋音樂季系列活動13日起跑，集結3大品牌活動三條崙海洋音樂季、成龍濕地流動藝術饗宴、藝術宅急便，橫跨麥寮、台西...

長者老康健 嘉縣比舞、嘉市騎馬

嘉義縣衛生局昨辦長者活躍老化競賽，18隊近700人以嘉縣自編全齡健康舞「愛嘉義愛自己」切磋舞技，各融入地方特色展現銀髮活...

台南垃圾減量 樹葉做堆肥

台南焚化爐處理量飽和，由於不少樹葉進焚化爐處理，加重負擔，市府力推學校、社區堆肥，補助購買堆肥箱等設備，並結合教育局走進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。