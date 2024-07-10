連日短延時強降雨下對地方 仁義潭、蘭潭水庫大進補

1日起太平洋高壓籠罩，日前又有冷心低壓，嘉義地區連續多日午後短延時強降雨，嘉義氣象站統計，從1日到昨天累計降雨191毫米，水利署南區水資源分署監測，蘭潭及仁義潭合計3015萬噸，蓄水率回升到88.6%，昨天一口氣進水多達102.7萬噸，水情好轉，湖山、曾文、南化水庫調度支援停止。

嘉義地區2座水庫供水來源，主要靠5、6月梅雨及颱風降雨，颱風不可測，南區水資源分署說，近3年5、6月水情穩定，極端氣候，之前仁義潭水庫蓄水直直落，調度湖山、曾文、南化水庫水支援嘉義民生及工業用水，管控仁義潭、蘭潭出水量，滾動檢討水情。

入夏，最近雨下對地方了，仁義潭集水區竹崎、阿里山降雨豐，蘭潭及仁義潭合計蓄水率回升到8成以上，上月起停止湖山、曾文、南化水庫調度支援。