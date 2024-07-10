聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南垃圾減量 樹葉做堆肥

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導

台南焚化爐處理量飽和，由於不少樹葉進焚化爐處理，加重負擔，市府力推學校、社區堆肥，補助購買堆肥箱等設備，並結合教育局走進校園，由專家指導最有效益及兼顧環境衛生的堆肥法。教育局指出，各校狀況不同，方式也會有別，樂於專業先行，永續校園。

環保局調查，每次風災台南學校、公園要清運的枝葉就有1千多公噸，樹葉若沒堆肥或設落葉區堆放，就會夾雜垃圾進焚化爐處理，為讓樹葉循環再利用，環保局在學校、社區推動設置94處廚餘及落葉堆肥站，今年新增枝葉園圃化。

環保局結合教育局派專業人員進校園指導，讓更多樹葉有效利用。教育局主祕楊智雄說，一直鼓勵學校視狀況堆肥或有效利用樹葉，經專家指導，精進樹葉堆肥的技術，讓居民、家長都能接受。

歸仁國小設有堆肥站，由高年級生操作管理，並固定添加香蕉皮、咖啡渣等生廚餘，腐熟的成品運用於校內綠化，青農也參與食農課程，協助掌握堆肥發酵情形。歸仁區大潭社區發展協會堆肥站收集長大路及周邊樹木落葉做堆肥，成效顯著。

教育局 焚化爐 環保局

延伸閱讀

超前部署！彰化員林5月就破袋嚴查分類 單月垃圾減量近530噸

南市環保局垃圾減量走進校園 把樹葉化做綠肥

中投區高中職錄取率99.6% 84人因「志願沒填滿」落榜

提高垃圾退運標準引紛爭 彰縣環保局籲做好分類

相關新聞

雲西海洋音樂季13日起跑 3大盛會

雲林雲西海洋音樂季系列活動13日起跑，集結3大品牌活動三條崙海洋音樂季、成龍濕地流動藝術饗宴、藝術宅急便，橫跨麥寮、台西...

長者老康健 嘉縣比舞、嘉市騎馬

嘉義縣衛生局昨辦長者活躍老化競賽，18隊近700人以嘉縣自編全齡健康舞「愛嘉義愛自己」切磋舞技，各融入地方特色展現銀髮活...

台南垃圾減量 樹葉做堆肥

台南焚化爐處理量飽和，由於不少樹葉進焚化爐處理，加重負擔，市府力推學校、社區堆肥，補助購買堆肥箱等設備，並結合教育局走進...

南市學甲多功能教育園區進度超前 將優先安置當地犬隻

台南學甲多功能教育園區正大興土木，目前工程進度已達23.09%，大幅超前預定進度16.5%，預計每年將可為學甲帶來3萬人...

南市環保局垃圾減量走進校園 把樹葉化做綠肥

台南焚化爐處理量飽和，部分還須他縣市消化，其中不少樹葉進入焚化爐，加重負擔，為了減圾，也大力推動學校、社區堆肥，並補助購...

嘉義鳳梨進軍日本！山口縣15所中學納入營養午餐 翁章梁與學生共進午餐

日本山口縣防府市15所中學今年首次將嘉義縣鳳梨納入營養午餐，縣長翁章梁今天訪日預計周三回台，受丸久株式會社邀請，到國府中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。