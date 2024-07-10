台南垃圾減量 樹葉做堆肥

台南焚化爐處理量飽和，由於不少樹葉進焚化爐處理，加重負擔，市府力推學校、社區堆肥，補助購買堆肥箱等設備，並結合教育局走進校園，由專家指導最有效益及兼顧環境衛生的堆肥法。教育局指出，各校狀況不同，方式也會有別，樂於專業先行，永續校園。

環保局調查，每次風災台南學校、公園要清運的枝葉就有1千多公噸，樹葉若沒堆肥或設落葉區堆放，就會夾雜垃圾進焚化爐處理，為讓樹葉循環再利用，環保局在學校、社區推動設置94處廚餘及落葉堆肥站，今年新增枝葉園圃化。

環保局結合教育局派專業人員進校園指導，讓更多樹葉有效利用。教育局主祕楊智雄說，一直鼓勵學校視狀況堆肥或有效利用樹葉，經專家指導，精進樹葉堆肥的技術，讓居民、家長都能接受。

歸仁國小設有堆肥站，由高年級生操作管理，並固定添加香蕉皮、咖啡渣等生廚餘，腐熟的成品運用於校內綠化，青農也參與食農課程，協助掌握堆肥發酵情形。歸仁區大潭社區發展協會堆肥站收集長大路及周邊樹木落葉做堆肥，成效顯著。