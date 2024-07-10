長者老康健 嘉縣比舞、嘉市騎馬

嘉義縣衛生局昨辦長者活躍老化競賽，18隊近700人以嘉縣自編全齡健康舞「愛嘉義愛自己」切磋舞技，各融入地方特色展現銀髮活力；另，嘉市衛生局旁的樂齡健康訓練場開設近5年，長輩最喜歡每月兩次的免費馬術休閒活動，市府表示，已拓到全市共4場所，盼未來服務更多長輩。

嘉縣「銀寶舞躍動．抵嘉龍健康」競賽，近700人參加，包括60名85歲以上及10名孩童，相當熱鬧，最終由竹崎灣橋青春活力不老隊奪冠，將參加全國分區競賽，爭取進軍全國總決賽資格；衛生局表示，透過競賽鼓勵老人走出家門投入社區活動，在舞動過程，培養運動習慣，協助高齡者在地安老。

另，嘉市樂齡健康訓練場首創全國馬術休閒活動，從幸福山丘馬場載馬讓長輩騎乘、餵食，撫慰不少人心靈，其中馬兒LuLu上月底產下小公馬，黃敏惠昨帶1籃紅蘿蔔、蘋果及西瓜到恭賀，也為牠命名「Brown」。