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雲西海洋音樂季13日起跑 3大盛會
雲林雲西海洋音樂季系列活動13日起跑，集結3大品牌活動三條崙海洋音樂季、成龍濕地流動藝術饗宴、藝術宅急便，橫跨麥寮、台西、四湖、口湖、北港及水林6鄉鎮，超過33組表演團體；縣長張麗善昨宣傳活動，縣府表示，盼今年觀光總人數突破2000萬大關。
縣府文觀處長陳璧君說，本周末起連續兩周假日展開三條崙海洋音樂季，有美食市集、SUP划槳體驗，更有金曲獎歌手及旺福等樂團表演，眾星雲集，還特別由附近的海清宮提供香客大樓住宿，想體驗海風清涼夏夜的人，可率先報名。
陳璧君也說，7、8月接連登場的成龍濕地藝術饗宴，有展現雲林人文的太日樂集，接下來7月下旬到10月的周末，藝術宅急便到6個鄉鎮巡演。
張麗善在四湖海清宮育樂大樓宣傳活動，劍湖山世界海洋風美人魚、太日樂集等演出為音樂季熱身。她說，雲林去年觀光人次達1973萬人次刷新紀錄，今年1至5月更達1444萬人次，其中雲林西部沿海是熱門旅遊勝地，帶動沿海鄉鎮觀光量能，縣府乘勝追擊，暑期推出3大品牌系列活動，眾所期待的海洋季在盛夏中推出正是時候，歡迎民眾把握機會到三條崙海水浴場消暑暢遊。
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