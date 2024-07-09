公部門實習 台南市提供11局處112個名額

為了讓更多年輕優秀人才根留台南，南市府今年首次由研考會規劃整合各局處提供工讀生名額，期盼透過公部門實習機會，讓學生藉由實際職場體驗更瞭解公部門運作。

台南市長黃偉哲8日出席永華市政中心舉辦的「迎青日」活動。他表示，市府每年推動大專院校公部門實習計畫，今年更首次由研考會規劃整合各局處提供名額，透過公部門實習及工讀機會，讓學生藉由實際職場體驗，更瞭解公部門運作，為市政政策注入青年創新力量。

黃偉哲並舉美國前副總統錢尼為例，錢尼從白宮實習生開始，一步步學習累積職場經驗，一路往上最後成為小布希總統的副手，顯見人生閱歷之於人生的重要性。

歡迎學子們提前體驗職場，相信對於提升自我競爭力及未來發展都有很大幫助。

為了解實習生選擇公部門實習動機與需求，安排交流時間小組討論，讓實習生自由交流及回饋。研考會主委蒙志成分享現今公共治理面臨挑戰，期望透過剖析當代公民社會的危機，讓青年學子了解並培養成為新公民的素養與能力，共同察覺社會問題，並以創新方法解決。

依研考會新聞稿，今年首度針對實習生辦理「青年設計松」，為鼓勵實習生踴躍參與，提供優秀團隊獎勵金，

7月25日並辦理為期1天的市政參與實作課，所有參賽團隊將於實習成果展進行決賽，把青年無限創意化為對市政優化具體提案，深化青年對市政議題理解與提升參與的成就感。

依研考會統計，今年實習媒合31所大專校院共112名實習生，在文化局、動保處、社會局、地政局、衛生局、勞工局、體育局、工務局、秘書處、都發局、水利局等11個局處實習；以文化局提供55個名額居冠、其次為動物防疫保護處17個名額。

參與實習計畫大學生以崑山科技大學23人最多，其次台南大學10人；長榮大學、中興大學各7人；成功大學、嘉南藥理大學和亞洲大學也各有6人；最遠有來自金門大學3人。