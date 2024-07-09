快訊

來台30年花光積蓄養200隻貓 高雄「英國馬爺爺」過世

怎麼徵藥師都徵不滿！林士峰突宣布藥局歇業 蘇一峰留言說「這句話」

公部門實習 台南市提供11局處112個名額

中央社／ 台南9日電

為了讓更多年輕優秀人才根留台南，南市府今年首次由研考會規劃整合各局處提供工讀生名額，期盼透過公部門實習機會，讓學生藉由實際職場體驗更瞭解公部門運作。

台南市長黃偉哲8日出席永華市政中心舉辦的「迎青日」活動。他表示，市府每年推動大專院校公部門實習計畫，今年更首次由研考會規劃整合各局處提供名額，透過公部門實習及工讀機會，讓學生藉由實際職場體驗，更瞭解公部門運作，為市政政策注入青年創新力量。

黃偉哲並舉美國前副總統錢尼為例，錢尼從白宮實習生開始，一步步學習累積職場經驗，一路往上最後成為小布希總統的副手，顯見人生閱歷之於人生的重要性。

歡迎學子們提前體驗職場，相信對於提升自我競爭力及未來發展都有很大幫助。

為了解實習生選擇公部門實習動機與需求，安排交流時間小組討論，讓實習生自由交流及回饋。研考會主委蒙志成分享現今公共治理面臨挑戰，期望透過剖析當代公民社會的危機，讓青年學子了解並培養成為新公民的素養與能力，共同察覺社會問題，並以創新方法解決。

依研考會新聞稿，今年首度針對實習生辦理「青年設計松」，為鼓勵實習生踴躍參與，提供優秀團隊獎勵金，

7月25日並辦理為期1天的市政參與實作課，所有參賽團隊將於實習成果展進行決賽，把青年無限創意化為對市政優化具體提案，深化青年對市政議題理解與提升參與的成就感。

依研考會統計，今年實習媒合31所大專校院共112名實習生，在文化局、動保處、社會局、地政局、衛生局、勞工局、體育局、工務局、秘書處、都發局、水利局等11個局處實習；以文化局提供55個名額居冠、其次為動物防疫保護處17個名額。

參與實習計畫大學生以崑山科技大學23人最多，其次台南大學10人；長榮大學、中興大學各7人；成功大學、嘉南藥理大學和亞洲大學也各有6人；最遠有來自金門大學3人。

台南 實習 職場 青年

延伸閱讀

南市學甲多功能教育園區進度超前 將優先安置當地犬隻

影／回饋社會 台南祿將電機董事長毛志成夫婦捐第3輛新式救護車

黃偉哲盼各區設浪浪臨時收容所 減少人犬衝突

影／南市區漁會理事長林士傑命案 黃偉哲10字指謫政治影射

相關新聞

南市學甲多功能教育園區進度超前 將優先安置當地犬隻

台南學甲多功能教育園區正大興土木，目前工程進度已達23.09%，大幅超前預定進度16.5%，預計每年將可為學甲帶來3萬人...

南市環保局垃圾減量走進校園 把樹葉化做綠肥

台南焚化爐處理量飽和，部分還須他縣市消化，其中不少樹葉進入焚化爐，加重負擔，為了減圾，也大力推動學校、社區堆肥，並補助購...

嘉義鳳梨進軍日本！山口縣15所中學納入營養午餐 翁章梁與學生共進午餐

日本山口縣防府市15所中學今年首次將嘉義縣鳳梨納入營養午餐，縣長翁章梁今天訪日預計周三回台，受丸久株式會社邀請，到國府中...

雲林海洋音樂祭13日登場 欣賞音樂、海岸市集消暑好去處

雲林縣2024雲西海洋音樂季7月13日起開跑，今年集結3大品牌活動包括雲西海洋音樂季、成龍濕地流動藝術饗宴、藝術宅急便，...

嘉市樂齡馬場增至4場域 黃敏惠恭賀「市馬」LuLu添丁、幫取名Brown

嘉義市幸福山丘馬場將馬兒載送到市衛生局樂齡健康訓練場，讓長輩騎馬、餵馬互動，5年來撫慰不少長輩心靈，市府也將樂齡馬場增至...

城市的故事從這裡開始 台南海安街道美術館13新作亮相

台南市海安街道美術館邁入20年，適逢台南400，都發局策畫「海安街道美術館–城市的故事，從這裡開始」，13日開幕，今天公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。