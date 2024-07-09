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南市學甲多功能教育園區進度超前 將優先安置當地犬隻

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市學甲多功能教育園區進度超前，將優先安置當地犬隻，圖為完成後模型圖。圖／台南市政府動保處提供
南市學甲多功能教育園區進度超前，將優先安置當地犬隻，圖為完成後模型圖。圖／台南市政府動保處提供

台南學甲多功能教育園區正大興土木，目前工程進度已達23.09%，大幅超前預定進度16.5%，預計每年將可為學甲帶來3萬人次觀光人潮。地方也盼能早日啟用，優先安置在地犬隻，盼降低人犬衝突。

歷經抗爭過程多舛的學甲多功能教育園區，去年12月動工，面積約2公頃，預計2026年6月完工，市長黃偉哲今由農業局長李建裕、學甲區長張明寶等人陪同前往視察，動保處長周志勳簡報時表示，目前工程進度已達23.09%，大幅超前預定進度16.5%；未來不僅解決學甲流浪動物困擾，更結合民眾公園化需求及推廣教育，可望成為學甲觀光新亮點

黃偉哲強調，該園區未來將以收容學甲區流浪動物為優先第一順位，其次若再有剩餘空間才收容周邊大北門區的流浪動物，期盼各區都能找出流浪動物的臨時收容所，以維護民眾安全。

黃偉哲表示，日前發生有獨居的年長者被流浪動物攻擊的事件，更凸顯具有攻擊性的流浪動物需要收容，以避免對居民及動物之間造成衝突，影響居民的安全，這是市府要努力解決的問題，也是興建學甲多功能園區的目的。

李建裕也表示，未來啟用除有收容館增加動物收容空間外，園區跳脫傳統動物收容設施設計，增加寵物公園、小農市集廣場、綠美化植栽及生態滯洪池等設施，並有教育館可提供園區推廣教育活動空間，結合國中小學戶外教學及特定時期與節慶觀光人潮，形成學甲觀光廊帶，預計每年將可為學甲帶來3萬人次觀光人潮。

南市學甲多功能教育園區進度超前，市長黃偉哲前往視察，表示未來優先在地犬隻，盼降低人犬衝突。圖 ／台南市政府動保處提供
南市學甲多功能教育園區進度超前，市長黃偉哲前往視察，表示未來優先在地犬隻，盼降低人犬衝突。圖 ／台南市政府動保處提供

台南 流浪動物 黃偉哲

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