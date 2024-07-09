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南市環保局垃圾減量走進校園 把樹葉化做綠肥

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局在歸仁國小設堆肥站，此為下掘式傳統堆肥，兼顧環境衛生。台南市環保局在歸仁國小設堆肥站，學校利用堆肥箱堆肥。圖／南市環保局提供
台南市環保局在歸仁國小設堆肥站，此為下掘式傳統堆肥，兼顧環境衛生。台南市環保局在歸仁國小設堆肥站，學校利用堆肥箱堆肥。圖／南市環保局提供

台南焚化爐處理量飽和，部分還須他縣市消化，其中不少樹葉進入焚化爐，加重負擔，為了減圾，也大力推動學校、社區堆肥，並補助購買堆肥箱等設備，但因數量有限，將結合教育局走進學校，由專家教導最有效益以及能顧及環境衛生的堆肥法。教育局指各校狀況不同，方式也會有別，樂於專業先行，永續校園。

環保局調查，每次風災台南學校、公園要清運的枝葉就有1千多公噸，平日許多樹葉若沒堆肥，或設落葉區堆放，就會夾雜一般垃圾進到焚化爐，因學校的樹木多，數量也相當客觀。為了讓更多樹葉能循環再利用，環保局在學校、社區推動設置廚餘及落葉堆肥站，目前已有94處，項目包含傳統分槽堆肥站、堆肥箱，今年新增「枝葉園圃化」。

許多學校會堆肥或設置落葉區，但會發生起風時樹葉亂飛，以及堆肥時有臭味，因居民家長有意見而放棄，且因空間有限或發酵速率不夠快，多數樹葉還是進入焚化爐。為此，環保局規畫結合教育局，派專業人員進入校園教導最有效率且能顧及環境衛生的堆肥法，讓更多樹葉有效利用。

環保局表示，過去經驗，有些堆肥場因夾雜樹枝造成隙縫，下雨時會積水進而病媒蚊孳生，不利登革熱防治，若做好枝葉分離及正確堆肥是可防止。

教育局主祕楊智雄說，一直鼓勵學校有效利用樹葉，不要當垃圾丟棄，包含堆肥及設置落葉區，但各校狀況不同，方式也不一，堆肥就很適合鄉下或是離住家有段距離的學校，另學校若有樹木罹患褐根病，感染區的樹葉也不適合堆肥，必須經專家指導。樂於和環保局合作，精進樹葉堆肥的技術，讓居民、家長都能接受。

環保局表示，今年新增「枝葉園圃化」堆肥方式，用落葉腐化後的腐植質來改善土壤的濕度與養分，並用廢紙箱包裹落葉，製作「落葉膠囊」，提升腐熟效果，減少環境管理問題，適合於城市綠地操作，並節省人力與機具成本。

歸仁國小設有堆肥站，由高年級生協助操作管理，並固定添加香蕉皮、咖啡渣等生廚餘，腐熟完的成品運用於校內綠化，青農也參與校內食農課程，協助掌握堆肥發酵情形。歸仁區大潭社區發展協會也有堆肥站，收集長大路及周邊樹木落葉做堆肥，除社區志工人力外，長榮大學國際生也來幫忙，堆肥成品用於附近農園，成效顯著。

台南市環保局在歸仁國小設堆肥站，學校利用堆肥箱堆肥。圖／南市環保局提供
台南市環保局在歸仁國小設堆肥站，學校利用堆肥箱堆肥。圖／南市環保局提供

教育局 焚化爐 環保局

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