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嘉義鳳梨進軍日本！山口縣15所中學納入營養午餐 翁章梁與學生共進午餐

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣鳳梨進軍日本市場，縣長翁章梁（右）今天到丸九超市視察銷售情形。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣鳳梨進軍日本市場，縣長翁章梁（右）今天到丸九超市視察銷售情形。圖／嘉義縣政府提供

日本山口縣防府市15所中學今年首次將嘉義鳳梨納入營養午餐，縣長翁章梁今天訪日預計周三回台，受丸久株式會社邀請，到國府中學參加營養午餐供應嘉義縣鳳梨推廣活動，也到丸九超市視察「蜜甘味」蜜梨鳳梨外銷情形，預計7月下旬起將外銷牛奶鳳梨。

翁章梁今天和國府中學3年2班的學生共進營養午餐，台灣神農獎得主、打貓果菜生產合作社理事主席陳映延在用餐時，向學生介紹台灣鳳梨香甜的秘密，國府中學透過各班電視連線同步轉播，並安排學生代表與翁章梁對談交流，促進台日友好、國際交流。

翁章梁指出，今年出口逾650噸鳳梨，外銷量較去年成長2成，3至5月出口金鑽鳳梨，6月起出口蜜梨鳳梨，其中蜜梨鳳梨甜度高、水份多且口感細緻，深受日本消費者喜愛，就占100噸外銷量，接著7月下旬開賣牛奶鳳梨，外銷日本預估長達半年時間。

農業處表示，嘉義鳳梨進軍日本，仰賴日本丸久株式會社、台農發股份有限公司、船昌商事株式會社及嘉義縣打貓果菜生產合作社的合作促成，翁章梁更與丸久株式會社田中康男社長前往丸久超市視察「蜜甘味」蜜梨鳳梨銷售情形，台日合作一起支持嘉義縣鳳梨。

農業處表示，受山口縣政府農林水産部大田淳夫部長及防府市池田豊市長邀請，將分別前往山口縣最新建設的農業試驗技術中心與防府市役所拜會交流，掌握山口縣農產業推動策略，深化國際交流與合作，盼這份台日友好情誼不斷延續。

嘉義縣鳳梨進軍日本市場，山口縣15間中學納入營養午餐，縣長翁章梁今天到國府中學和學生一起吃午餐。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣鳳梨進軍日本市場，山口縣15間中學納入營養午餐，縣長翁章梁今天到國府中學和學生一起吃午餐。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣鳳梨進軍日本市場，山口縣15間中學納入營養午餐，縣長翁章梁（右一）今天到國府中學和學生一起吃午餐。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣鳳梨進軍日本市場，山口縣15間中學納入營養午餐，縣長翁章梁（右一）今天到國府中學和學生一起吃午餐。圖／嘉義縣政府提供
日本山口縣15間中學將嘉義鳳梨納入營養午餐，縣長翁章梁今天到國府中學和學生一起吃午餐，還發送鳳梨酥當點心。圖／嘉義縣政府提供
日本山口縣15間中學將嘉義鳳梨納入營養午餐，縣長翁章梁今天到國府中學和學生一起吃午餐，還發送鳳梨酥當點心。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣鳳梨進軍日本市場，縣長翁章梁（右一）今天到丸九超市視察銷售情形。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣鳳梨進軍日本市場，縣長翁章梁（右一）今天到丸九超市視察銷售情形。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 日本 鳳梨

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