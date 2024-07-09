雲林海洋音樂祭13日登場 欣賞音樂、海岸市集消暑好去處

雲林縣2024雲西海洋音樂季7月13日起開跑，今年集結3大品牌活動包括雲西海洋音樂季、成龍濕地流動藝術饗宴、藝術宅急便，從麥寮、台西到北港橫跨6鄉鎮，將有超過33個團體的精彩表演，讓大家逛美食，吃好料，今天記者會劍湖山世界海洋風美人魚、太日樂集及陳昇演唱會開場歌手等人為音樂季熱身，雲林縣長張麗善邀大家一起來雲西Chill雲夏。

縣長張麗善表示，雲林去年觀光人次達1973萬人次刷新紀錄，今年1至5月更是達1444萬人次，其中雲林西部沿海更是熱門旅遊勝地，帶動沿海鄉鎮觀光量能，縣府乘勝追擊，暑期舉辦「雲西海洋音樂季系列活動」，7至8月推出3大品牌活動輪番上陣，精彩可期。

文觀處長陳璧君說，本周末起連續兩週假日率先展開「三條崙海洋音樂季」，除美食市集、SUP划槳體驗，更是有金曲獎加持歌手、樂團表演，眾星雲集，今年更特別由附近的海清宮提供香客大樓住宿，想體驗海風清涼夏夜的人，可率先報名，期待藉由主樂季盛會的加持，今年觀光總人數能突破2000萬大關，再創紀錄。

陳璧君說，7、8月活動包括海洋音樂季、成龍濕地藝術饗宴、藝術宅急便，陸續在麥寮、台西、四湖、口湖、北港及水林6鄉鎮展開，三條崙海洋音樂季將在本月13日起盛大登場，今年卡司陣容堅強，除有金曲獎歌手、持修、旺福等樂團表演，眾星雲集，後續更有太日樂集在成龍溼地精彩藝術饗宴、藝術宅急便也接連登場，絕無冷場。

張麗善說，眾所期待的海洋季在盛夏中推出正是時候，豐富好玩的節目一場接一場，歡迎大家把握機會到三條崙海水浴場消暑暢遊，把歡樂暑假帶回家。