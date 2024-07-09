快訊

桃色風暴連燒數日！江坤俊請辭「健康2.0」 接替主持人是她

估竹科實中擊敗建中、北一女 補教業：新竹錄取高中分數劇烈上揚

行人地獄何時停止？日籍女遊客鶯歌遇劫 箱型車直直撞卡車底

雲林海洋音樂祭13日登場 欣賞音樂、海岸市集消暑好去處

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林海洋音樂季將在三條崙海水浴場盛大起跑，橫跨6鄉鎮精彩活動陸續上場。記者蔡維斌／攝影
雲林海洋音樂季將在三條崙海水浴場盛大起跑，橫跨6鄉鎮精彩活動陸續上場。記者蔡維斌／攝影

雲林縣2024雲西海洋音樂季7月13日起開跑，今年集結3大品牌活動包括雲西海洋音樂季、成龍濕地流動藝術饗宴、藝術宅急便，從麥寮、台西到北港橫跨6鄉鎮，將有超過33個團體的精彩表演，讓大家逛美食，吃好料，今天記者會劍湖山世界海洋風美人魚、太日樂集及陳昇演唱會開場歌手等人為音樂季熱身，雲林縣長張麗善邀大家一起來雲西Chill雲夏。

縣長張麗善表示，雲林去年觀光人次達1973萬人次刷新紀錄，今年1至5月更是達1444萬人次，其中雲林西部沿海更是熱門旅遊勝地，帶動沿海鄉鎮觀光量能，縣府乘勝追擊，暑期舉辦「雲西海洋音樂季系列活動」，7至8月推出3大品牌活動輪番上陣，精彩可期。

文觀處長陳璧君說，本周末起連續兩週假日率先展開「三條崙海洋音樂季」，除美食市集、SUP划槳體驗，更是有金曲獎加持歌手、樂團表演，眾星雲集，今年更特別由附近的海清宮提供香客大樓住宿，想體驗海風清涼夏夜的人，可率先報名，期待藉由主樂季盛會的加持，今年觀光總人數能突破2000萬大關，再創紀錄。

陳璧君說，7、8月活動包括海洋音樂季、成龍濕地藝術饗宴、藝術宅急便，陸續在麥寮、台西、四湖、口湖、北港及水林6鄉鎮展開，三條崙海洋音樂季將在本月13日起盛大登場，今年卡司陣容堅強，除有金曲獎歌手、持修、旺福等樂團表演，眾星雲集，後續更有太日樂集在成龍溼地精彩藝術饗宴、藝術宅急便也接連登場，絕無冷場。

張麗善說，眾所期待的海洋季在盛夏中推出正是時候，豐富好玩的節目一場接一場，歡迎大家把握機會到三條崙海水浴場消暑暢遊，把歡樂暑假帶回家。

雲林海洋音樂季將在三條崙海水浴場盛大登場，台啤提供限量好啤喝免驚及趣味啤酒大賽，消暑又有趣，還有機會獲五萬元獎金。記者蔡維斌／攝影
雲林海洋音樂季將在三條崙海水浴場盛大登場，台啤提供限量好啤喝免驚及趣味啤酒大賽，消暑又有趣，還有機會獲五萬元獎金。記者蔡維斌／攝影
雲林海洋音樂季將登場，俄羅斯等外國團體也共襄盛舉。記者蔡維斌／攝影
雲林海洋音樂季將登場，俄羅斯等外國團體也共襄盛舉。記者蔡維斌／攝影
雲林海洋音樂季將登場今年結合成龍溼地流動藝術太鼓表演，精彩可期。記者蔡維斌／翻攝
雲林海洋音樂季將登場今年結合成龍溼地流動藝術太鼓表演，精彩可期。記者蔡維斌／翻攝
雲林海洋音樂季將在三條崙海水浴場盛大登場，民眾可到海邊和孩子同樂並欣賞音樂、逛海岸市集。記者蔡維斌／翻攝
雲林海洋音樂季將在三條崙海水浴場盛大登場，民眾可到海邊和孩子同樂並欣賞音樂、逛海岸市集。記者蔡維斌／翻攝
雲林海洋音樂季將在三條崙海水浴場盛大登場，民眾可到海邊和孩子同樂並欣賞音樂、逛海岸市集。記者蔡維斌／翻攝
雲林海洋音樂季將在三條崙海水浴場盛大登場，民眾可到海邊和孩子同樂並欣賞音樂、逛海岸市集。記者蔡維斌／翻攝
雲林海洋音樂季將登場今年結合成龍溼地流動藝術太鼓表演，精彩可期。記者蔡維斌／翻攝
雲林海洋音樂季將登場今年結合成龍溼地流動藝術太鼓表演，精彩可期。記者蔡維斌／翻攝

張麗善 海水浴場 雲林 音樂

延伸閱讀

雲林沿海曾因暴雨奪數千性命 每年「牽水狀」緬懷 張麗善：要提高警覺

民進黨喊國會濫權法快查雲林縣府 張麗善：問心無愧

雲林縣議長黃凱涉綠能案、縣府也遭搜索 張麗善人在日本跨海回應

推動古坑邁向國際慢城 雲林縣府率隊日本取經

相關新聞

南市環保局垃圾減量走進校園 把樹葉化做綠肥

台南焚化爐處理量飽和，部分還須他縣市消化，其中不少樹葉進入焚化爐，加重負擔，為了減圾，也大力推動學校、社區堆肥，並補助購...

嘉義鳳梨進軍日本！山口縣15所中學納入營養午餐 翁章梁與學生共進午餐

日本山口縣防府市15所中學今年首次將嘉義縣鳳梨納入營養午餐，縣長翁章梁今天訪日預計周三回台，受丸久株式會社邀請，到國府中...

雲林海洋音樂祭13日登場 欣賞音樂、海岸市集消暑好去處

雲林縣2024雲西海洋音樂季7月13日起開跑，今年集結3大品牌活動包括雲西海洋音樂季、成龍濕地流動藝術饗宴、藝術宅急便，...

嘉市樂齡馬場增至4場域 黃敏惠恭賀「市馬」LuLu添丁、幫取名Brown

嘉義市幸福山丘馬場將馬兒載送到市衛生局樂齡健康訓練場，讓長輩騎馬、餵馬互動，5年來撫慰不少長輩心靈，市府也將樂齡馬場增至...

城市的故事從這裡開始 台南海安街道美術館13新作亮相

台南市海安街道美術館邁入20年，適逢台南400，都發局策畫「海安街道美術館–城市的故事，從這裡開始」，13日開幕，今天公...

年少志氣高 北台南家扶兒徒步挑戰177K山海圳國家綠道

年少志氣高！20名北台南家扶兒徒步挑戰177K山海圳國家綠道，不乏有高功能自閉症、亞斯及過動等身心特質，他們從台江內海走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。