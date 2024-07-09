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嘉義縣700名長者健康操競賽 竹崎隊脫穎而出進軍全國賽

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣今天舉辦長者活躍老化競賽，700名長者齊聚比拚健康操，每個隊伍都盛裝打扮出場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今天舉辦長者活躍老化競賽，700名長者齊聚比拚健康操，每個隊伍都盛裝打扮出場。圖／嘉義縣政府提供

嘉義衛生局今天舉辦長者活躍老化競賽，採用嘉義縣自編全齡健康舞「愛嘉義 愛自己」歌曲，邀長輩切磋舞技，全縣有18隊近700人參賽，各隊在表演中巧妙融入地方特色，充分展現銀髮活力，最終由竹崎灣橋青春活力不老隊奪下冠軍，將代表嘉義縣參加全國競賽。

嘉義縣老年人口比高達22%，是全台最老的縣市，衛生局協助高齡者在地安老，今天舉辦「銀寶舞躍動．抵嘉龍健康」競賽，鼓勵老人走出家門參與社區活動，在舞動過程維持肌力、平衡度、柔軟度及心肺耐力，共有60名85歲以上長者及10名孩童參賽，相當熱鬧。

縣府衛生局表示，競賽評分取前四名頒發禮券鼓勵，第一名1萬元商品禮券，第二名8千元，第三名6千元，第四名5千元；冠軍隊伍由竹崎灣橋青春活力不老隊奪下冠軍，將代表嘉義縣參加衛生福利部國民健康署舉辦的全國分區競賽，爭取參加全國總決賽資格。

衛生局長趙紋華說，規律運動及營養均衡是維持健康的訣竅，透過競賽鼓勵長輩投入社區活動，更能培養運動習慣，全齡民眾落實每周固定運動5天、每次運動30分鐘，每周累計運動時間150分鐘，可保持肌肉力量和靈活性，也能促進心臟健康，降低血壓、慢性病發生。

趙紋華也說，隨著年齡增長，新陳代謝率和消化吸收能力逐漸下降，應遵守飲食口訣「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，控制每餐食物攝取量，相關問題可洽詢嘉義縣社區營養推廣中心0800-600786。

嘉義縣今天舉辦長者活躍老化競賽，700名長者齊聚比拚健康操，每個隊伍都盛裝打扮出場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今天舉辦長者活躍老化競賽，700名長者齊聚比拚健康操，每個隊伍都盛裝打扮出場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今天舉辦長者活躍老化競賽，700名長者齊聚比拚健康操，每個隊伍都盛裝打扮出場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今天舉辦長者活躍老化競賽，700名長者齊聚比拚健康操，每個隊伍都盛裝打扮出場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今天舉辦長者活躍老化競賽，700名長者齊聚比拚健康操，竹崎灣橋隊奪得第一名將代表嘉義縣參加全國競賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今天舉辦長者活躍老化競賽，700名長者齊聚比拚健康操，竹崎灣橋隊奪得第一名將代表嘉義縣參加全國競賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今天舉辦長者活躍老化競賽，700名長者齊聚比拚健康操，竹崎灣橋隊奪得第一名將代表嘉義縣參加全國競賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今天舉辦長者活躍老化競賽，700名長者齊聚比拚健康操，竹崎灣橋隊奪得第一名將代表嘉義縣參加全國競賽。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 老年人口 衛生局 運動 長輩

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