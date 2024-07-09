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嘉市樂齡馬場增至4場域 黃敏惠恭賀「市馬」LuLu添丁、幫取名Brown

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右三）恭喜LuLu平安生子，也為小公馬命名「Brown」。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（右三）恭喜LuLu平安生子，也為小公馬命名「Brown」。記者李宗祐／攝影

嘉義市幸福山丘馬場將馬兒載送到市衛生局樂齡健康訓練場，讓長輩騎馬、餵馬互動，5年來撫慰不少長輩心靈，市府也將樂齡馬場增至4場域；當中有嘉義市馬之稱的LuLu日前產下可愛小公馬，市長黃敏惠今天帶著一籃紅蘿蔔、蘋果及西瓜作為月子禮，恭喜LuLu平安生子，也為小公馬命名「Brown」，祝福平平安安、順利成長，未來也能一樣繼承母職，為更多長輩服務。

黃敏惠表示，樂齡健康訓練場自2019年9月開設，首創全國馬術休閒活動，不僅長輩能享受騎乘的樂趣及訓練外，也讓心靈得到撫慰。活動自2020年6月起，至今已舉辦103場、超過1500人次，並擴散至嘉義公園、北香湖公園及長榮公園等4個場域。

總是陪伴著樂齡長輩們一同運動、深受大小朋友喜愛的「榮譽市馬」Lulu在6月29日順利產下小公馬，黃敏惠送上紅蘿蔔、蘋果及西瓜作為月子禮，並為新生小馬取名「Brown」。

黃敏惠表示，因為馬兒生性較為敏感，2022年間有長達3個月的時間，Lulu的搭檔「乖乖」因為腳受傷無法前來訓練場，讓Lulu一度不願獨自來訓練場。但是馬場主人陸海鎮在牠耳邊說「好多阿公阿嬤在等妳，我們不能讓他們失望……」，Lulu竟然就像聽懂的似的獨自接下任務，在訓練場和長輩一起同樂，牠就像嘉義市榮譽市馬，陪伴長輩度過幸福的歲月。

市衛生局長廖育瑋說，即使LuLu坐月子，社區馬術休閒活動也沒有停擺，近日由Lulu大女兒「乖乖」到社區服務長輩。但因為不似媽媽LuLu穩重，得揪上好朋友「巧克力」（黑棕色迷你馬）作伴，「巧克力」再叫上好朋友狗狗「拿鐵」相伴出門，形成「1狗2馬3人組」讓社區長輩莞爾大笑，擄獲大批爺奶粉絲。

衛生局表示，隨著計畫的推展，馬術休閒活動已拓點至嘉義公園、北香湖公園及長榮公園，嘉義市總共有4個場域都安排1個月2次的馬術休閒活動，讓所有愛好運動及馬術的長輩能就近免費參加。期待有更嘉義市的長輩們來體驗這項全國獨「嘉」的福利。

嘉義市長黃敏惠（右三）帶著一籃紅蘿蔔、蘋果及西瓜作為月子禮，恭喜LuLu平安生子，也為小公馬命名「Brown」，馬場主人陸海鎮（左二）代表接受。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（右三）帶著一籃紅蘿蔔、蘋果及西瓜作為月子禮，恭喜LuLu平安生子，也為小公馬命名「Brown」，馬場主人陸海鎮（左二）代表接受。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（右三）恭喜LuLu平安生子，也為小公馬命名「Brown」。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（右三）恭喜LuLu平安生子，也為小公馬命名「Brown」。記者李宗祐／攝影

嘉義 長輩 黃敏惠

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