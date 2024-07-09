城市的故事從這裡開始 台南海安街道美術館13新作亮相

台南市海安街道美術館邁入20年，適逢台南400，都發局策畫「海安街道美術館–城市的故事，從這裡開始」，13日開幕，今天公布13件新設藝術作品，並將辦12場夜間小旅行。今年以水為主題，融入水的多項元素，營造城市歷史文化之美。

「海安街道美術館」為府城受歡迎且國際知名的徒步藝術街區之一，此次策展納入河港元素，引領民眾隨著帆影、船笛、水文，航入府城故事主軸，並設置大型裝置藝術呈現日夜共影交織多變的環境視覺、聲光、科技、互動、遊戲等藝術作品，形塑古都的新城市風格，也讓歷史空間成為富有藝術人文氣息的城市綠園道。

都發局長徐中強表示，此次新設13件藝術作品，包含通風塔大型作品5件、街道家具6件、運河區域水岸藝術作品2件，範圍由海安路（民族路至府前路路段之中央軸帶間），延伸至運河畔及大涼生態公園。

海安街道美術館以五條港流經範圍的海安路為主動線，由民族路東可連接至400年前荷蘭人落腳的普羅民遮城（現赤崁樓），西由運河連接至航向世界的安平港，「走在海安街道美術館，可說是站在城市故事的起點，跟著藝術作品，穿越400年時光，感受過去、現在與未來。」

都市藝術工作室藝術總監杜昭賢分享此次策展作品創作理念，海安路主要作品「時空-瀑布」，是開幕地點的主角，策展團隊規畫於運河邊打造一個橫空出世、超現實的瀑布，揭示4個世紀以來以「水」為元素連貫古今、穿越時空的不變主題。