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嘉縣朴子分局藝術公仔亮相 展現警察親民專業形象

中央社／ 嘉義縣9日電

嘉縣警局朴子分局新建辦公大樓公共藝術公仔今天亮相，3尊高約1.5至2公尺的公仔分別命名朴薩、朴霆、朴小保，可愛又吸睛，展現警察維護治安、親民以及專業的形象。

朴子分局今天發布新聞稿表示，公共藝術由台南應用科技大學助理教授陳維翰規劃設計，融入蒜頭糖廠、白鷺及風車等在地景觀特色，創造出朴薩、朴霆、朴小保3尊公仔。

朴子分局說，朴薩代表執勤同仁辛苦維護治安的身影，就像聞聲救苦的菩薩在人間化身；朴霆代表執勤同仁執行勤務像閃電般迅速確實、使命必達；而朴小保則代表為民無私奉獻。

朴子分局期許公共藝術拉近警民距離，也盼能促進地方發展，吸引觀光客帶動人潮。

朴子公所旁朴子分局新建辦公大樓去年8月中旬落成啟用；舊朴子分局是縣定古蹟前身為日治時期東石郡役所，設施破舊不能原地拆除重建，中央及地方籌編新台幣1.44億元異地新建。

公共藝術 朴子 觀光客

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