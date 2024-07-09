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黃偉哲盼各區設浪浪臨時收容所 減少人犬衝突

中央社／ 台南9日電

台南市政府新建學甲多功能動保園區，預定民國115年6月完工，協助解決流浪動物困擾；市長黃偉哲今天前往視察進度表示，盼各行政區都可設置臨時收容所，減少人犬衝突。

黃偉哲表示，日前發生獨居年長者被流浪動物攻擊事件，凸顯具攻擊性流浪動物需要收容，以避免居民及動物間衝突，影響居民安全，這是市府要努力解決的問題，也是興建學甲多功能園區目的；園區在排除重重困難後，終於在去年12月動工，希望及早完工啟用。

黃偉哲強調，學甲多功能動保園區未來優先收容學甲區流浪動物，若有剩餘空間才收容周邊大北門地區流浪動物，也希望各區都可找出流浪動物臨時收容所，減少遊蕩犬造成人犬衝突機會，維護民眾安全。

台南市政府農業局提供資料指出，學甲多功能園區面積約2公頃，規劃設計過程納入專家學者建議，增加建築安全性及公園化需求，除有收容館增加動物收容空間，並跳脫傳統動物收容設施設計，增加寵物公園、小農市集廣場、綠美化植栽及生態滯洪池等設施。

農業局表示，園區規劃教育館可提供推廣教育活動空間，結合國中小學戶外教學及特定時期與節慶觀光人潮，形成學甲觀光廊帶，提升在地發展，預計每年將可為學甲帶來3萬人次觀光人潮。

農業局指出，學甲多功能教育園區在112年12月開工，預定115年6月完工，目前工程進度已達23.09%，較預定進度超前，市府並持續盤點各區妥適場地，以持續源頭管制及收容安置等並進方式減少人犬衝突。

流浪動物 黃偉哲

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