億載金城搶先開放 阿姆斯脫朗前膛砲復刻模型首亮相

國定古蹟億載金城今年3月因進行入口意象及景觀優化作業閉園，經歷4個月時間，文化局在暑假檔期搶先開放部分園區，且首次公開「阿姆斯脫朗前膛砲」復刻模型，要讓遊客穿越到140餘年前，體驗億載金城鎮守海防、護衛台南海域的歷史現場。

文化局表示，億載金城建竣於1876年，正式名稱為「二鯤鯓砲臺」，是見證台南與台灣歷史的珍貴國定古蹟，當年配置阿姆斯脫朗砲，更象徵台灣海防軍事發展向近代化邁出一大步，今年為提升良好的參觀體驗，針對入口意象景觀進行改造作業，整體改造工程預計今年底完工。

國定古蹟億載金城迄今仍保留方形稜堡式四角凸出，中央凹入的砲台遺跡，且將在2026年迎接建竣150周年，為再現昔日守衛海防的場景，南市文化局委由相關團隊調查規畫設計，復刻打造原始等比例的阿姆斯脫朗前膛模型砲，並還原相關火砲諸元細節。