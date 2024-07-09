與死神搶命！嘉義暖警跪地CPR 車禍老翁拉出鬼門關
嘉義縣新港鄉70歲陳姓男子日前行經西庄村牌樓前，不明原因自撞施工護欄，陳男受猛烈衝擊，當場失去呼吸心跳，警消到場立即實施CPR，在消防員準備急救設備時，民雄警分局民雄聯合所警員蔡玉山接手協助CPR，送醫途中恢復生命跡象，從死神手中搶回一命。
警員蔡玉山說，在警專有學習過急救知識，第一次對真人實施CPR，當時周圍只有老人，經評估後自告奮勇協助，過程很緊張，警消聯手搶命，70歲老翁送醫過程中在救護車上恢復生命跡象，目前在嘉義基督教醫院治療，很開心能救到人。
據了解，陳姓男子7月6日早上騎車出門，行經新港鄉西庄村牌樓前，不明原因自撞路旁施工護欄，受猛烈衝擊拋飛倒地，當場失去呼吸心跳，警消獲報同時到場，確認陳男OHCA失去生命跡象。
消防人員到場後為陳男CPR，但因需另外準備急救設備，轉請警方協助接手CPR，警員蔡玉山立即跪地於傷者旁，由消防人員手中接手繼續為陳男實施CPR，直至消防人員將急救設備備妥後，再度換手，將陳男從鬼門關救回。
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