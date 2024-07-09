快訊

中山商圈要沒了？逾百家店遭檢舉恐被迫關門 粉專曝：投資客害的

「超強吉日」來了！天貺節+虎爺生日 招財改運攻略、禁忌一次看

台股創高「韭菜老媽」績效慘烈 女兒急上網求救…內行一看：籃子太多又破洞

與死神搶命！嘉義暖警跪地CPR 車禍老翁拉出鬼門關

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義暖警跪地CPR與死神搶命，將車禍老翁拉出鬼門關。記者黃于凡／翻攝
嘉義暖警跪地CPR與死神搶命，將車禍老翁拉出鬼門關。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣新港鄉70歲陳姓男子日前行經西庄村牌樓前，不明原因自撞施工護欄，陳男受猛烈衝擊，當場失去呼吸心跳，警消到場立即實施CPR，在消防員準備急救設備時，民雄警分局民雄聯合所警員蔡玉山接手協助CPR，送醫途中恢復生命跡象，從死神手中搶回一命。

警員蔡玉山說，在警專有學習過急救知識，第一次對真人實施CPR，當時周圍只有老人，經評估後自告奮勇協助，過程很緊張，警消聯手搶命，70歲老翁送醫過程中在救護車上恢復生命跡象，目前在嘉義基督教醫院治療，很開心能救到人。

據了解，陳姓男子7月6日早上騎車出門，行經新港鄉西庄村牌樓前，不明原因自撞路旁施工護欄，受猛烈衝擊拋飛倒地，當場失去呼吸心跳，警消獲報同時到場，確認陳男OHCA失去生命跡象。

消防人員到場後為陳男CPR，但因需另外準備急救設備，轉請警方協助接手CPR，警員蔡玉山立即跪地於傷者旁，由消防人員手中接手繼續為陳男實施CPR，直至消防人員將急救設備備妥後，再度換手，將陳男從鬼門關救回。

嘉義暖警跪地CPR與死神搶命，將車禍老翁拉出鬼門關。記者黃于凡／翻攝
嘉義暖警跪地CPR與死神搶命，將車禍老翁拉出鬼門關。記者黃于凡／翻攝
嘉義暖警跪地CPR與死神搶命，將車禍老翁拉出鬼門關。記者黃于凡／翻攝
嘉義暖警跪地CPR與死神搶命，將車禍老翁拉出鬼門關。記者黃于凡／翻攝

CPR 消防人員

延伸閱讀

嘉義女腰際痣愈來愈大以為病變 原來是老人斑

嘉義人「現折33元」！聖保羅「月夜Q寶冰淇淋」登場

2024嘉義民族音樂節啟動 拓展地方藝文參與

晴空匯火警2勇消殉職 竹市消防局254人火場生存訓練

相關新聞

台南公布第5批高風險駕駛 5人違規肇事奪命吊銷駕照

台南市交通局今公布今年度第5批高風險駕駛事件，共有5名駕駛人均因違反道路交通安全規則，肇事致人死亡，違規地點分別在將軍、...

億載金城搶先開放 阿姆斯脫朗前膛砲復刻模型首亮相

國定古蹟億載金城今年3月因進行入口意象及景觀優化作業閉園，經歷4個月時間，文化局在暑假檔期搶先開放部分園區，且首次公開「...

與死神搶命！嘉義暖警跪地CPR 車禍老翁拉出鬼門關

嘉義縣新港鄉70歲陳姓男子日前行經西庄村牌樓前，不明原因自撞施工護欄，陳男受猛烈衝擊，當場失去呼吸心跳，警消到場立即實施...

電動車逐年增 南2都廣設充電樁

能源轉型趨勢，台南近年來電動汽車掛牌數逐年增加，但目前充電樁以民營為主、公有數量較少，南市府向中央爭取補助經費約2.5億...

嘉市書車進社區 雲林閱讀月巡展

嘉義市公共圖書館推廣閱讀，今年首度以行動圖書館概念，昨天市長黃敏惠啟動「閱讀浪」書車，到各景點、社區鄰里及校園駐點巡迴。...

2024嘉義民族音樂節啟動 拓展地方藝文參與

2024嘉義民族音樂節今天舉行啟動記者會，規劃多項跨界活動，除搭配故宮南院水舞展演，還有中、西音樂合璧演出，最奇特的是農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。