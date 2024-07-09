嘉市書車進社區 雲林閱讀月巡展

嘉義市公共圖書館推廣閱讀，今年首度以行動圖書館概念，昨天市長黃敏惠啟動「閱讀浪」書車，到各景點、社區鄰里及校園駐點巡迴。雲林Fun暑假閱讀月活動昨揭幕，7月至9月舉辦「精萃－雲林文學之美巡迴展」感受雲林文學之美。

嘉義市長黃敏惠說，嘉市是充滿熱情及藝術文化之都，文化局打造行動書車「嘉義式閱讀浪」，帶來便利借閱服務及閱讀體驗。

「閱讀浪」書車容納500冊，是座行動圖書館，有借書證提供借書服務，暑假活動精采，有科學168與行動書車閱讀浪，社區、學校大家一起來造浪，孩子沉浸在閱讀的書海，激發孩子的想像與創造力。閱讀浪行動書車巡迴地點，公告在文化局圖書館臉書粉絲專頁。

雲林縣府Fun暑假閱讀月昨揭幕，7至12月在全縣20鄉鎮圖書館辦百場的嬰幼兒和親子共讀活動。記者陳雅玲／攝影

雲林Fun暑假閱讀月活動昨揭幕，啟動親子共讀活動與「精粹─雲林文學之美巡迴展」，雲林縣長張麗善說，雲林曾被稱為文化沙漠，外界不知雲林孕育許多文學巨匠，如蔡秋桐、古蒙仁、季季、鍾文音、宋澤萊等人，讓這片土地文化底蘊更豐富。

雲林縣2016年起與縣內各戶政機關及醫療院所發送新生兒禮袋，只要父母一人設籍雲林，或者當年度新生兒至雲林縣公共圖書館辦借書證即可領取，去年發出4748份，今年上半年已發出2千份，縣府文觀處長陳璧君說，7至12月在舉辦百場嬰幼兒和親子共讀，讓「整個雲林都是你的圖書館」成為最美風景。