電動車逐年增 南2都廣設充電樁

能源轉型趨勢，台南近年來電動汽車掛牌數逐年增加，但目前充電樁以民營為主、公有數量較少，南市府向中央爭取補助經費約2.5億，預計今年11月底完成在37區、202處設置充電樁，市長黃偉哲昨主持簽約儀式，表示要達成讓用路人在台南境內20分鐘車程都可充電的目標，議員建議，避免單一車輛長時間占用充電車格。市府回應，會設快、慢不同充電樁，滾動修正。

黃偉哲說，台南不僅是低碳城市，更積極發展綠色載具，以往中部以南路邊較少充電樁，讓電動車族到訪南部為之卻步，改善車主充電焦慮，環境部補助在台南202處公有場域設充電樁，區區可充電。

交通局長王銘德說，增設充電樁計畫由中央補助2.5億，經公開招標由台達電子協助負責建置，全市各區設共90座（180樁）快充設備、266座慢充樁。

市議員朱正軒認為，提高使用意願的關鍵在於充電樁的便利性、充電效率，除加強充電樁密度，要提高充電車格周轉率，例如透過費率算法，避免單一車輛長時間占用，才可服務更多電動車使用者。

交通局表示，該計畫特色不只在市區建置充電站，兼顧城鄉均衡，其中200瓩快充設備15至25分鐘可充電完成，而11瓩的慢充電樁以擴大台南充電站覆蓋範圍為主，皆可符合主流電動車充電需求。

交通局也說，業者承諾其中2座快充設備升級為350瓩「超級充電站」，可提高充電速度逾40%，該計畫建置工程預計11月底完成，充電站資訊發布在官網。

設籍高雄的電動汽車與油電混合汽車達7725輛，高市交通局指出，公有路外停車場66處設471槍電動汽車充電樁，分布岡山、左營、三民、前鎮、小港、苓雅、鳳山、茄萣等15個行政區，預計今年底可設置達700樁。