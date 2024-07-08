虎尾超有心里長自辦暑期營隊21年 日本小孩也來參加

雲林縣虎尾鎮安溪里長蔡朝忠是虎尾鎮連任6屆最資深老里長，因里內小孩暑假發生意外溺水，他深感痛心，為不讓孩子暑假亂跑，21年前自辦「里營隊」，親自教小孩武術並請老師為孩子溫習功課、學才藝、郊遊，沒想到愈辦愈好，今年更有阿嬤帶著日本回來的小孫女參加，78歲蔡朝忠說，一場意外造就營隊誕生，看到孩子笑容，累意全消，只要體力允許他會續辦下去。

回顧20多年前這場意外，老里長仍感揪心，蔡朝忠說，當年暑假里內1名學童和同學一起到附近河流戲水，不幸溺水意外，當時他還沒當里長，但對小孩發生意外格外痛心，因通常夏令營只約一周，他即發願將來要辦一個最長的營隊，讓孩子暑假有去處。

2004年蔡朝忠當選里長，就開始實現自己的願望，付諸行動，沒想到一辦就是21年。回想過往，蔡朝忠說，「里營隊」草創之初，他不知該如何爭取經費，只能四處向朋友或地方人士募款，當時也沒老師，他習武出身，就自己當武師教孩子打拳，也請里內大學生，以微薄待遇或義務當老師，教小孩學才藝，唱歌、音樂、棋藝、電腦只要小朋友喜歡的都行，孩子愛跑愛闖，就帶他們郊遊，大草原追逐嬉戲，愛怎麼玩就怎麼玩，就是不准私自邀約到危險地方玩。

阿忠伯的「里營隊」從無到有，蔡朝忠出錢出力，感動有心人相助，協助申請經費，讓他每年為錢愁困，深怕營隊斷炊無以為繼，如今看到營隊年年成長，完成宿願，蔡朝忠望著每位小孩，露出慈祥而滿足的笑容。

安溪里營隊今天開課，為期長達7周，手作DIY、鄉野調查、學國樂，今天一開課小朋友就忙不停，雲林縣副縣長謝淑亞、虎尾鎮長林嘉弘等人受邀參加開學典禮，並對蔡里長苦心維持營隊21年，讚譽有加。

今年還有2名從日本來參加小女孩，她們的阿嬤說，她參與營隊志工多年，肯定營隊的安排，小孫女回台放暑假也來參加營隊，透過「台日交流」也讓小孫女多多了解台灣孩成長。