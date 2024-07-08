雲林下冰雹！大熱天難得一見引議論 氣象專家這麼說

「哇靠！這是什麼呀？」雲林縣數十年來難得一見下包雹，今天下午約4時26分虎尾和二崙地區，開車的人都被車外突如其來「叮叮噹噹」的聲響嚇壞了，以為路石彈上來，仔細一看竟然是冰雹，雲林人數十年來幾乎沒見過冰雹，許多人盡管家裡屋頂窗門被打著叮噹叫響，卻也滿心驚喜，看到難得一見的冰雹，網路很快傳開來，但大家共同質疑的是大熱天下雨，為何還會夾雜冰雹「這是什麼怪天氣！」。

對於大熱天為何會下起冰雹的質疑，中央氣象署嘉義氣象站為大家解答，站主任張耿衡表示，今天「冷心低壓」通過，午後熱對流旺盛，造成環境不穩定，下午4時許雷達回波圖顯示雲林地區降雨成紫色，降雨量大。

張耿衡指出，因在天空的初生雨滴被上升氣流所阻不能掉落，經向上攜至冰點以上的雲層，水滴凝固裹了一層冰，此冰粒遇較弱氣流再下降，隨後又遇上升氣流上升再結冰，使冰球慢慢加大而成雹，這是今天下冰雹可能產生的情況。

今天上午到中午，雲林地區依舊是34度左右的熱高溫，正當炎熱難耐之際，到下午忽然烏雲遮天，各地紛紛落雨，雨勢還不算小，位在虎尾鎮和二崙鄉，下午四點多下雨中，突然傳來天落碎石襲擊的聲響，每家戶都被怪聲吸引，往屋外一看竟是在下冰雹。