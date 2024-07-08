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斥資2.5億設置充電樁 台南市預計11月完成區區有電充

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府向中央爭取補助經費約2.5億，預計今年11月底完成全市37區、202處設置充電樁，達成讓用路人在台南境內20分鐘車程都可充電的目標，且區區都有充電樁。記者萬于甄／攝影
台南市政府向中央爭取補助經費約2.5億，預計今年11月底完成全市37區、202處設置充電樁，達成讓用路人在台南境內20分鐘車程都可充電的目標，且區區都有充電樁。記者萬于甄／攝影

隨著時代演進，加上能源轉型趨勢，電動車逐漸成為市場主流，台南市近年來電動汽車掛牌數也逐年增加，但台南目前充電樁以民營為主、公有數量較少，為提升各區充電樁設備，南市府向中央爭取補助經費約2.5億，預計今年11月底完成在37區、202處設置充電樁，達成讓用路人在台南境內20分鐘車程都可充電的目標，今也由市長黃偉哲主持簽約儀式。

黃偉哲表示，台南不僅是低碳城市，更積極發展綠色載具，以往中部以南路邊較少充電樁，讓電動車族到訪南部為之卻步，為改善車主的充電焦慮，南市府在環境部補助下，將在全市202處公有場域設置充電樁，區區都可充電，也讓民眾的旅程無遠弗屆。

交通局長王銘德說明，截至今年5月台南市電動汽車掛牌數達5709張，且有逐年成長趨勢，顯示綠色運輸已成為未來發展重點；該計畫由中央補助2.5億經費，經公開招標由台達電子協助負責建置，將在全市各區設置共90座（180樁）快充設備、266座慢充樁。

市議員朱正軒則認為，為改善城市空氣品質，市府有意識地推動電動車輛普及，立意良善，但市民願意使用與否的關鍵在於充電樁的便利性及充電效率。朱正軒也提醒，除加強充電樁密度外，也應提升充電速度及充電停車格周轉率，服務更多電動車使用者。

交通局表示，該計畫特色不只在市區建置充電站，更兼顧城鄉均衡發展，達到台南市境20分鐘車程內都可以充電的目標，其中，200千瓦快充設備約15至25分鐘即可充電完成，而11千瓦的慢充電樁則以擴大台南充電站覆蓋範圍為主，皆可符合市面上各款主流電動車充電需求。

交通局也說，業者承諾將2座快充設備升級為350千瓦，可提高充電速度逾40%，該計畫建置工程預計今年11月底完成，後續充電站資訊也將發布在網頁及「台南好停APP」，方便民眾快速查找充電樁位置及空餘狀態，改善電動車主里程焦慮問題，打造台南成為全台電動汽車充電示範場域。

南市交通局表示，200千瓦快充設備（白色充電樁）約15至25分鐘即可充電完成，而11千瓦的慢充電樁（灰色充電樁）則以擴大台南充電站覆蓋範圍為主，皆可符合市面上各款主流電動車充電需求。記者萬于甄／攝影
南市交通局表示，200千瓦快充設備（白色充電樁）約15至25分鐘即可充電完成，而11千瓦的慢充電樁（灰色充電樁）則以擴大台南充電站覆蓋範圍為主，皆可符合市面上各款主流電動車充電需求。記者萬于甄／攝影
台南市政府向中央爭取補助經費約2.5億，預計今年11月底完成在37區、202處設置充電樁，達成讓用路人在台南境內20分鐘車程都可充電的目標，今由市長黃偉哲（右三）主持簽約儀式。記者萬于甄／攝影
台南市政府向中央爭取補助經費約2.5億，預計今年11月底完成在37區、202處設置充電樁，達成讓用路人在台南境內20分鐘車程都可充電的目標，今由市長黃偉哲（右三）主持簽約儀式。記者萬于甄／攝影

充電站 台南 電動汽車

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