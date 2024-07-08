嘉義暴雨打雷 山區159甲線28K處落石封路、機場暫停作業航班延誤

嘉義縣市下午對流旺盛、短延時強降雨，阿里山區降下冰雹，縣府發布，嘉159甲線28K處持續落石尚未穩定，目前預警性封路；嘉義機場上空雷雨暫停作業，澎湖飛嘉義航班平安落地，延後1個半小時下機。

縣道159甲線，西起嘉義市西區，東到嘉義縣竹崎鄉石桌，又叫大華公路，全長共計45.554公里，159甲線28K處，持續落石尚未穩定，目前預警性封路，請用路人改道。

另，民航局指出，嘉義機場有航班延誤，已要求嘉義航空站透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，嘉義航站說，澎湖飛嘉義航班載59名旅客，原訂下午4點零2分抵達，因碰上機場上空雷雨，航班平安落地，機場暫停下機空側作業，旅客待在滑行道航機上，預訂5點半下機。

嘉義氣象站說，下午1點起，嘉義縣市下午對流旺盛、山區短延時強降雨，阿里山區出現冰雹，以中埔鄉3小時降下40多毫米雨量最大，其次阿里山區20多毫米。